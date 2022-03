Melinda Gates rýfur þögnina um framhjáhald Bill Gates

Melinda Gates var komin að þolmörkum þegar hún sótti um skilnað frá Bill Gates, stofnanda Microsoft. E! News greinir frá.

Í maí í fyrra tilkynntu þau að þau væru að skilja eftir 27 ára hjónaband. Skilnaðurinn gekk í gegn í ágúst og eiga þau saman þrjú börn.

Saman hafa þau gefið margar milljónir Bandaríkjadala í góðgerðarmál í gegnum góðgerðarsamtök þeirra, Bill & Melinda Gates Foundation, og segjast ætla að halda því áfram þrátt fyrir skilnaðinn.

Mannvinurinn og milljarðarmæringurinn settist niður með Gayle King hjá CBS til að ræða um skilnaðinn. Í gær var birt klippa úr þættinum sem kemur út í dag.

Melinda sagði að hún hefði verið í „tilfinningalegu rústi“ eftir að þau tilkynntu skilnaðinn, hún hafi „grátið mikið í marga daga“ og legið á gólfteppinu og hugsað: „Hvernig gat þetta gerst? Hvernig held ég áfram?“

Gayle spurði Melindu út í umfjöllun New York Times um að fyrrverandi eiginmaður hennar hafi „leitast eftir innilegu sambandi við starfsmann fyrirtækisins árið 2000.“ Talsmaður Bill staðfesti orðróminn við fjölmiðilinn og sagði að málið hefði „endað friðsamlega.“

Melinda, 57 ára, segir í viðtalinu að hún hafii fyrirgefið Bill, 66 ára, og þau hafi „unnið í gegnum þetta“ en síðan hafi „komið tímapunktur þar sem það var nóg þarna og ég áttaði mig á því að þetta væri bara ekki heilbrigt og ég gat ekki lengur treyst því sem við áttum.“

Skilnaðurinn reyndist Melindu mjög erfiður, sorgarferlið var flókið og oft breyttist sorg hennar í reiði. En nú horfir hún loksins björtum augum til framtíðar.

„Mér finnst eins og ég sé komin hinum megin við og að nýr kafli sé að hefjast. Ég meina, það er 2022 og ég er virkilega spennt fyrir því sem koma skal og lífinu sem bíður mín,“ sagði hún.

“You’re grieving a loss of something you thought…you had for your lifetime”: In an exclusive interview with @GayleKing, Melinda French Gates opens up about the grieving process after she ended her marriage with Bill Gates.

Watch the full interview tomorrow on #CBSMornings. pic.twitter.com/iDt8u14pu4

— CBS Mornings (@CBSMornings) March 2, 2022