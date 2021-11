Netverjar uggandi og óttast baktal á huldum afkima Twitter – „Hvað í fokkanum er leynitwitter? Eruð þið ellefu ára?“

Íslendingar á Twitter eru nú margir uggandi yfir meintu leynisamfélagi á miðlinum sem hefur hlotið nafnið „leynitwitter“. Reyndar er umræðan ekki ný af nálinni og hefur reglulega skotið upp kollinum undanfarin misseri en þó sjaldan með jafn áberandi hætti og nú.

Ég veit ekkert hvað þið eruð að tala um. Hvað er leynitwitter og hvar er það? — Sveinlaug Sigurðard. (@SveinlaugS) November 22, 2021

Á Twitter er hægt að búa til einkaaðgang. Í slíkum felst að aðeins þeir sem þú hefur samþykkt sem fylgjendur geta séð það sem þú tístir. Þetta ætti svo sem ekki að trufla einn né neinn ef ekki væri fyrir það að ef þú ert með opinn aðgang og einhver vitnar í tíst frá þér með svokölluðu „tilvitnuðu endurtísti“ þá getur þú aðeins séð að vitnað hafi verið í tíst þitt en ekki hver viðkomandi er eða hvað hann sagði.

Þetta hefur gert það að verkum að margir óttast að vitnað sé til tísta þeirra í því skyni að baktala – sem fæstum þykir skemmtilegt.

Konan mín um miðja nótt: "Geturðu ekki sofið Gunnar minn? Hvað amar að?"

Ég, með tár og ekkasog: "Held að siggabeib69420, 21 árs nemi í mannfræði í HÍ, sé að tala illa um mig á á leynitwitter" — Gunnar P. Hauksson (@gunnarph) November 23, 2021

Það er svo í gegnum þessi „tilvitnuðu endurtíst“ sem tilvist „leynitwitter“ varð íslensku tísturum kunn og þrátt fyrir að forvitnin sé sögð hafa drepið kött hér forðum mun forvitnin um hvaða umræður eiga sér stað á þessum hulda afkima vera að naga netverja.

“Leynitwitter can’t hurt you. Leynitwitter isn’t real.” Quote retweets: pic.twitter.com/zTzLadmrpN — Nossranie Róþ Rannaf (@fannarapi) November 23, 2021

Persónulegar færslur til náinna

Margir hafa þó bent á að „leynitwitter“ samfélagið sé aðeins til í huga þeirra sem það óttast. Flestir sem eiga lokaða aðganga til hliðar við sína opnu nýti þá fyrrnefndu til að deila tilfinningum og persónulegum færslum sem ekki eigi erindi við almenning, eða sem fólk kærir sig ekki um að tíst þeirra rati á vefsíður fjölmiðla í fréttir eða samantektir á umræðu. Eins og er til dæmis að gerast einmitt núna – í þessari grein!

Þetta er leynitwitter, þau vilja annað twitter með nána vini og fjölskyldu, dagbók fyrir þeirra eign sjálfu og nánustu. https://t.co/h74lpbgs47 — Sigurður Ingi Ricardo (@Ziggi92) November 23, 2021

þetta er svo fyndið, fólk talar eins og leynitwitter sé eitthvað sameinað, stórt vefsvæði þar sem baktal á sér stað og allir sem eru ekki þar séu útundan, þegar þetta eru í rauninni bara læstir accountar sem fólk leyfir allra nánustu kannski að followa — ⚔ e-bet 🌶🌶🌶 (@jtebasile) November 23, 2021

Baktal og leiðindi

Aðrir eru þó ekki á sama máli og hafa gefið til kynna að þeir hafi fengið að sjá hvað fer fram á leynitwitter og það sé ekki fallegt.

Hélt að þetta væri fullorðið fólk. Skil ekki svona hegðun hjá fólki. Mikið er ég fegin að vita ekkert hvað þetta leynitwitter er og er ekki þar. — Strúna 🦜🦜 (@crazy_bird_lady) November 20, 2021

vil bara taka það fram ég er BARA með leynitwitter til að baktala ykkur öll. ég er vondafólkið 😈 https://t.co/I0HwqkInEM — uncle female 🤷🏾 (@ekkiedda) November 23, 2021

Lágmarks kurteisi

Hvort sem leynitwitter er nýtt í persónulega tjáningu eða í baktal telja margir rétt að leyninotendur sýni öðrum þá kurteisi að vitna ekki í tíst þeirra með því að merkja við quote retweet möguleikann undir færslum á Twitter – þ.e. tilvitnuð endurtíst. Frekar ætti þá að taka skjáskot af færslunni og deila því. Þá fengi tíst-höfundur enga meldingu um að tísti hans hafi verið deilt með einhverjum texta sem höfundur getur ekki lesið sjálfur.

Já ég veit ekki hver þarf að heyra þetta en ef þú þarft að ræða annars tweet á leynitwitter, taktu bara mf screenshot og leyfðu fólkinu sem þú ert að tala um að vera blissfully unaware. Algjört lágmark ef þú spyrð mig 🤷‍♀️ — Hekla Elísabet Aðalsteinsdóttir (@HeklaElisabet) November 23, 2021

Já! Takk! Að sjá að einhver er að tala um þig/eitthvað sem þú sagðir er glatað og skilur eftir þig með þinn heila að fylla upp í einhverjar eyður. Aldrei gott og maður myndi halda miðað við tvítsögu margra á leynitwitter að þau myndu fatta þetta. — Dagný (@dagnyvi1) November 23, 2021

skil að "leynitwitter" er ekki /alltaf/ til þess að baktala eða whatevs.

en hvernig á mér að líða þegar það er einhver að qt rt mín tweet á læstum aðgangi? — 🤠 (@johannhjortur) November 23, 2021

Mér finnst leynitwitter flott. Ég vildi bara að það væri ennþá meira leyni. Mér langar ekkert að sjá ef einhver quote tweetaði ef ég má ekki sjá tvítið. — Rúnar Berg Ⓐ🄯ⒶB 🌲 (@rokksula) November 22, 2021

Skiptir það máli?

Svo hefur spurningin verið borin upp hvort það skipti einhverju máli þó að einhver hulduaðili á netinu sé að tala um mann. Líklega sé sjaldnast um baktal að ræða og líklega sé forvitnin bara að ganga frá fólki líkt hún gerði við köttinn hér forðum.

manneskja sem enginn hefur heyrt um ever: það er örugglega verið að leggja mig i einelti á leynitwitter https://t.co/bwGn9DgiFl — sóllilja (@freyjaplaya) November 23, 2021

Þetta "leynitwitter" er meira til í hausnum á ykkur frekar en í rauninni og þetta er ekki svona alvarlegt. Í alvörunni. Twitter er ekki svona alvarlegt 100% of the time og forvitnin ykkar er gjörsamlega að fara með ykkur. https://t.co/0fS2YDsGqG — Michael M 〠 (@felagsfaelin) November 22, 2021

Stutt í grínið

Svo eru náttúrulega þeir sem, líkt og gjarnan er gert á Twitter, nýta umræðuna til að henda í smá grín. Fyrir þá sem vilja hella sér í þessar umræður og geta slegið um sig þar þá er andstæðan við leynitwitter svokallað main – eða meginaðgangur og blaðamaður vissi það sko alveg án þess að þurfa að nota google.

Ég: að missa af einhverju leynitwitter dæmi

Líka ég: pic.twitter.com/pMltbp1u5N — Lilja Kristín 🪴 (@liljakillya) November 23, 2021

allir : fólk á leynitwitter er örugglega að baktala mig😔😡

leynitwitter : pic.twitter.com/QTedq79hSz — soffiasolin🐸 (@soffalovessosa) November 24, 2021

Ég þarf ekki leynitwitter, það er fyrir heigla. Ef ég hef eitthvað að segja sem þolir ekki dagsljósið set ég það inn á dulkóðað hópspjall náinna vina á Signal — Jónas Már (@JTorfason) November 23, 2021

eg að logga mig inna leynitwitter: pic.twitter.com/BOakxGPE6V — urður elín🦇 (@urdurelin) November 23, 2021

leynitwitter?! hvaða helvítis rugl er þetta ég trúi ekki að fólk sé með twitter aðgang sem er læstur ÉG ER BARA SVO REIÐ MÁ ÞETTA BARA- — vala (@valasaskia) November 23, 2021

Ekki bara á Íslandi

Eins og áður segir er þessi umræða ekki bundin við Ísland og hafa margir bent á þann meinta ósið að quote retweeta frá lokuðum aðgang. Jafnvel eru dæmi um það að listamenn biðli sérstaklega til fylgjenda að endurtísta ekki efni sínu með þessum hætti.

Is there a way to turn off private quote tweets? I hate them and I hate what they represent (me not being able to see what you’re saying about me and my tweet) — Big Joel (@biggestjoel) August 13, 2021

we have to dismantle the private quote retweet foundation. — leo (@MODELIONS) February 15, 2021

(Maybe?) unpopular opinion but I feel like private quote retweets should be viewable to the original poster, or at least we shouldn't be able to see that we have a quote retweet — Lewis (@Lewott_) September 19, 2021

Please do not private qrt my art — ☀️ (@floralcowboy) October 19, 2020