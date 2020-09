Svona brást íslenska þjóðin við smitunum – „Varstu í alvöru að gera grín um kórónuveiruna?“

Greint var frá því í dag að 75 ný innanlandssmit hefðu verið greind í gær. Fréttirnar hafa vakið mikla athygli meðal landsmanna enda um afar mikið magn af nýjum smitum að ræða. Jafn mikið magn af smitum á einum degi hefur ekki sést í seinni bylgjunni.

„Það sem er jákvætt á þessum tímapunkti er að það er enginn alvarlega veikur,“ sagði Þórólfur á upplýsingafundi Almannavarna í dag en meirihluti smitanna er á meðal yngra fólks sem verður ekki eins veikt. Þó er hætta á að yngra fólk geti smitað eldra fólk. „Það er alveg líklegt að mikil útbreiðsla meðal yngra fólks geti smitað yfir til eldra fólks.“

Íslendingar hafa verið duglegir að tjá sig um stöðu mála á samfélagsmiðlinum Twitter í dag en hér fyrir neðan má sjá brot af því sem almenningur er að segja á samfélagsmiðlinum:

On my way for a covid test. pic.twitter.com/kMVqQv61oh

— Ásta Helgadóttir (@asta_fish) September 19, 2020