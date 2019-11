Sjáðu myndband: Er þetta skrýtnasta Íslenska auglýsingin?

Furðuleg auglýsing sem ber nafnið Mómentið þegar þú átt sætan vinnufélaga, dreifist nú um netmiðla. Auglýsingin kemur frá sjoppu-keðjunni Kvikk – On the Go.

Hugðarefni auglýsingarinnar varðar hrifningu á vinnufélaga, en í henni má sjá langa draumkennda senu þar sem að leikararnir tveir dansa, mata hvort annað með sætindum og kyssast, næstum því.

Auglýsingin hefur vakið mikla athygli, en hátt í 500 manns hafa skilið eftir ummæli við færsluna þar sem hún birtist.

Það eru þau Styr Orrason og Magdalena Guðmundsdóttir sem leika í auglýsingunni, en þau virðast svo sannarlega eiga framtíðina fyrir sér

Þetta er ekki fyrsta auglýsingin frá Kvikk – On the Go sem vekur athygli, en áður hafa nokkrar með Agli Ploder gert garðinn frægan. Hér að neðan má sjá eina slíka en þar má sjá Egil leika Jókerinn.