Connie Talbot var aðeins sex ára gömul þegar hún tók þátt í fyrstu þáttaröðinni af Britain‘s Got Talent árið 2007. Hún heillaði dómarana með flutningi sínum á laginu Somewhere Over The Rainbow.

Connie komst í úrslitaþáttinn en bar ekki sigur úr býtum.

Nú er hún að taka þátt í Britain‘s Got Talent: The Champions. Þátturinn hóf göngu sína 31. ágúst síðastliðinn og í honum keppast fyrri keppendur sem komust í úrslit í sinni þáttaröð.

Sjáðu flutning hennar hér að neðan.