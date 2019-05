Tapaði tveimur milljónum fylgjenda á stuttum tíma: Dramað sem enginn skilur – Sjáðu örskýringuna

Eldfimar umræður hafa myndast í kringum ágreining áhrifavaldsins, módelsins og förðunarmeistarans James Charles við tískugúrúinn Tati Westbrook. Sökum þessarar framvindu hefur Charles tapað rúmlega tveimur milljónum fylgjenda á skömmum tíma og er allt útlit fyrir því að sú tala muni hækka.

Þessi umtalaði ágreiningur hófst í apríl þegar hinn 19 ára gamli Charles auglýsti hárgreiðsluvörur frá Sugar Bear Hair á samfélagsmiðlum sínum. Þá kom í ljós að vörumerkið er mikill samkeppnisaðili Westbrook, sem sér um línuna Halo Beauty. Westbrook ásakaði Charles, sem hún áleit vera góðan vin sinn, um svik. Þetta leiddi til þess að hann reyndi að biðjast afsökunar á Instagram-aðgangi sínum. Það dugði þó ekki til, en hermt er að tískugúrúinn Westbrook hafi hjálpað Charles við að öðlast þá frægð sem hann hefur notið að undanförnu.

Á dögunum ákvað Westbrook að birta 43 mínútna myndband á YouTube þar sem hún rauf þögnina og útskýrði sína hlið málsins. Í myndbandinu hét hún því einnig að ljúka vináttunni við áhrifavaldinn.

Þá kom Charles með aðra einlæga afsökunarbeiðni og harmaði þau orð sem hann lét falla, en hann segir: „Meirihluti ferils míns hefur snúist um að gera mistök, læra af þeim og þroskast. Mér hefur ekki alltaf tekist það, ég skal viðurkenna það, en ég hef alltaf reynt mitt besta.“

Fylgjendahópur Charles hefur síðan á aðeins mánuði fækkað úr 16 milljónum í tæplega 14 milljónir og fjöldinn fer hægt og rólega minnkandi. Á móti hefur fylgjendahópur Westbrook vaxið.

Hér má sjá beint streymi þar sem aðgangar Charles og Westbrook eru bornir saman. Eins og blasir við er veraldarvefurinn kominn í lið með Westbrook.

Gangur þessa ágreinings hefur óneitanlega ruglað ófáa netverja í ríminu og hafa ýmis kostuleg viðbrögð sprottið frá umræddu drama, bæði frá þeim sem hafa gert stólpagrín að Charles og þeim sem hafa ekki hugmynd um hvað er í gangi.

[BREAKING NEWS]

Tati Westbrook hospitalised after reportedly breaking her back due to having to carry the heavy weight of James Charles’ career. pic.twitter.com/SDugN3yga2

— Makeup News (@makeupnews5) May 12, 2019