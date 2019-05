Karitas Harpa: „Mér hefur oft þótt ég „léleg“ í að vera ólétt“

View this post on Instagram

Áður en tíminn rennur út plataði ég @mdavidsdottir til að taka nokkrar óléttu “glansmyndir” ————————————————— #raunin er þó sú, eins og við flest vitum, að lífið er engin glansmynd og bara stundum allt annað en glans —— #mínbumba hefur vakið mér ýmsar tilfinningar síðustu 38+3v, gleði, þakklæti, tilhlökkun, spennu, kvíða, þyngslum, samviskubiti og sektarkennd —— Sektarkennd yfir því að finnast ég ekki hafa geta sinnt neinu almennilega, fjölskyldu, Ómari, vinnu, tónlist, félagslífi, áhugamálum. Sjáið til ég hef verið ofboðslega þreytt allan tímann og það hefur laggst þungt á sálartetrið. Mér hefur oft þótt ég “léleg” í að vera ólétt, borið mig saman við óraunhæfar myndir og sett mér óraunhæfar væntingar EN það er víst engin ein leið til að gera neitt, ekki heldur að vera óléttur —— Ég er orðin óskaplega spennt að fá kút í heiminn og takast á við næsta kafla, er orðin tilbúin að segja skilið við þennan í bili 😅 @kviknar