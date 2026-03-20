Föstudagur 20.mars 2026

Orðið á götunni: Það er sitthvað aldraðir og öryrkjar og bændur og búalið

Föstudaginn 20. mars 2026 16:00

Í umræðum um frumvarp ríkisstjórnarinnar um að miða bætur til aldraðra og öryrkja við launavísitölu fóru þingmenn stjórnarandstöðunnar mikinn og býsnuðust yfir því að vísitölubindingin myndi sliga ríkissjóð og væri í raun óútfylltur tékki inn í framtíðina.

Stjórnarandstaðan tuðaði út í eitt um að vísitölubindingin myndi auk þess grafa undan stöðugleika í hagkerfinu, valda verðbólgu og væri ávísun á hærri vexti en ella. Það myndi með öðrum orðum setja Ísland á hliðina eða jafnvel hvolf að tryggja að kjör fátækasta fólksins í landinu hætti að dragast aftur úr kjörum fólks á vinnumarkaði.

Orðið á götunni er að hroki og tvískinnungur hafa einkennt þennan málflutning stjórnarandstöðunnar og sýnt í hnotskurn með hverjum hjartað slær.

Orðið á götunni er að þessi sama stjórnarandstaða hafi aldeilis ekki alltaf haft áhyggjur af því að vísitölubinding skuldbindinga ríkisins hefði slæm efnahagsleg áhrif. Núverandi búvörusamningur var gerður í febrúar 2016 til 10 ára. Þá voru Framsóknarflokkurinn (undir forystu Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar) og Sjálfstæðisflokkurinn saman í ríkisstjórninni sem gerði samninginn þannig að segja má að ríkisstjórnin þá sé stjórnarandstaðan í dag.

Sem fyrr segir er samningurinn til 10 ára. Hann er líka vísitölubundinn en þingmönnum stjórnarandstöðuflokkanna þótti í lagi að binda vísitölutryggingu búvörusamninga til 20 ára, en engin slík binding er í lögunum um almannatryggingar. Fjárhæðir í samningnum eru sem sagt uppfærðar í samræmi við verðlagsuppfærslur fjárlaga (þ.e. tengdar þróun verðlags/vísitölu). Verðmæti hans á síðasta ári var um 19 milljarðar króna.

Orðið á götunni er að stjórnarandstaðan hafi ekkert á móti vísitölubindingu skuldbindinga ríkisins gagnvart einstökum hópum í samfélaginu. Bara ekki hvaða hópum sem er. Það er í lagi að vísitölubinda skuldbindinga gagnvart bændum og slíkt ógnar ekki efnahagslegum stöðugleika. En ef rétta á hlut þeirra sem verst eru settir í samfélaginu, aldraðra og öryrkja, ætlar allt um koll að keyra hjá stjórnarandstöðunni. Þá er vá fyrir dyrum.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 10 klukkutímum
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Nína Richter skrifar: Bridgerton og Bjútí tips
Eyjan
Í gær
Heiða Kristín Helgadóttir: Gott að þjóðaratkvæðagreiðslan komi ekki beint ofan í almenna pólitíska umræðu
Eyjan
Í gær
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
EyjanFastir pennar
Í gær
Brynjar Níelsson gefur sjaldan loforð en lofar þó þessu
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Stjórnvöld ættu að hafa alvarlegar áhyggjur
Eyjan
Fyrir 2 dögum
„Við munum vinda ofan af þessu bakslagi“
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Haraldur Ólafsson: ESB er ekki fyrir Jón Gnarr 

Pennar

Nína Richter skrifar: Bridgerton og Bjútí tips
Þorsteinn Pálsson skrifar: Stjórnvöld ættu að hafa alvarlegar áhyggjur
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Framtíðin var í gær
Svarthöfði skrifar: Hvað er líkt með hagfræðingum og veðurfræðingum?

Mest lesið

Fær innan við 400 þúsund á mánuði eftir skatt – „Horfðu í augun á mér og segðu mér að ég sé vandamálið“
Réttarhöld hafin yfir Stebba Jak í Héraðsdómi Reykjaness
Vinnuslys í Korngörðum í morgun – Alvarlegur atburður að sögn lögreglu
Fór heim og grét eftir tökur á kynlífssenum Bridgerton
Gylfi Þór tjáir sig um háværa orðróma – „Væri skrýtið en mjög gaman“

Nýlegt

Formaður húsfélags í Vesturbæ fær ítrekað fólk, trúnaðarbréf og pizzur heim sem fara eiga á LSH – Ástæðan er einföld og lausnin líka
Orðið á götunni: Ofurvextir bjúgverpill sem hittir fyrir Seðlabankann sjálfan – draga úr virkni vaxtatækisins
Stjórnandi Facebook-hópsins stígur fram í máli Péturs Gauts – „Tilgangurinn er alls ekki að taka fólk af lífi“
Hvorki mjólk né rjómi eru aðalhráefnin í tveimur þekktustu ístegundum Íslands
Tók DNA-próf hjá Ancestry til að fræðast um ættir sínar – Það átti eftir að varpa ljósi á ótrúleg mistök
Fullyrt að Tottenham sé að selja markvörðinn sinn til Ítalíu
Ragnhildur hraunar af kaldhæðni yfir mjónulúkkið sem er að ryðja sér til rúms – „Hvetur líka feitabollurnar til að hora sig niður“
Formaðurinn sáttur með sögulegan samning – Goðsögn hannaði treyjuna
Lögreglan hafnar „nornaveiðum“ gegn veiðimönnum – „Hér gildir því að vera ekki að hlaupa eftir sögusögnum“
Yfirlýsing Fóðurblöndunnar um vinnuslysið í morgun – Þrír slösuðust, þar af einn alvarlega
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Svarthöfði skrifar: Hvað er líkt með hagfræðingum og veðurfræðingum?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Orðhengilsháttur

Eyjan
Fyrir 3 dögum
Orðið á götunni: Samtök atvinnulífsins hafa örlög kjarasamninga í hendi sér
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Inga móðgaðist í óundirbúnum fyrirspurnartíma: „Er ekki allt í lagi? Ég hef aldrei heyrt aðra eins fyrirspurn á ævinni“
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Andri Þór Guðmundsson: Breytingin yfir í Beru skerpir fókusinn hjá Ölgerðinni

EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Gallar í nýbyggingum

Eyjan
Fyrir 5 dögum
Haraldur Ólafsson skrifar: Auðvitað er hættuspil fyrir íslensku að Ísland gangi í Evrópusambandið
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Björn Jón skrifar: Þekking í stað tilfinninga

Eyjan
Fyrir 5 dögum
Andri Þór Guðmundsson: Stórkostlegt fyrir Ölgerðina að fara á markað – fengum 7000 fjölskyldur í hluthafahópinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Jón Gnarr skrifar: ESB ske es spé
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Hræðslubandalagið óttast góðan samning

Eyjan
Fyrir 6 dögum

Andri Þór Guðmundsson: Íslendingar gera betur við sig en ferðamenn

Eyjan
Fyrir 6 dögum
Útför Davíðs Oddssonar
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Fótboltabömmer
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Andri Þór Guðmundsson: Það er okkar að koma með nýjar kategoríur – spennandi samstarf við Carlsberg og Tuborg

Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Sjálfstæðisflokkur áfram óstjórntækur – enn vandræðagangur – aðrir flokkar með öfluga lista
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Kommóða formóður minnar úr Flatey
Eyjan
Fyrir 1 viku
Andri Þór Guðmundsson: Verkefnið að fá samstarfsaðila sem kemur með meira en bara peninga
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Nei eða já? Af eða á?

EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Hvað felst í „liggja lágt“ leiðinni?

Eyjan
Fyrir 1 viku
Andri Þór Guðmundsson: Gríðarleg tækifæri í vöruþróun og samstarfi við birgja – Ísland kjörið fyrir nýjungar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Ingibjörg Isaksen þakkar fyrir sig eftir að hafa verið sett til hliðar

Eyjan
Fyrir 1 viku
Syndis veitti öryggisþjónustu vegna kosninga í Bangladesh
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Þjóðin er klofin óháð ESB – þarf bara að fylgjast með Alþingi síðustu 12 mánuðina – sægreifar og kaupfélagið munu borga áróðurinn
Eyjan
Fyrir 1 viku

Dómsmálaráðherra hjá Sameinuðu þjóðunum: Jöfn skipting fæðingarorlofs styrkir stöðu kvenna á vinnumarkaði

Eyjan
Fyrir 1 viku

Bæjarstjórinn leiðir lista Framsóknar í Hafnarfirði

EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Thomas Möller skrifar: Verum jákvæð í ágúst
Eyjan
Fyrir 1 viku
Alma Möller: Kemur til greina að merkja sérstaklega mjög óhollar vörur, rétt eins og tóbak