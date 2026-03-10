fbpx
Þriðjudagur 10.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Aðalfundir húsfélaga

Eyjan
Þriðjudaginn 10. mars 2026 14:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Húsfélög eru nú í óða önn að undirbúa eða halda aðalfundi, en aðalfundi á að halda ár hvert fyrir lok aprílmánaðar. Fannst mér því tilvalið að taka saman nokkur hagnýt atriði sem hafa ber í huga við slíka fundi.

Fyrsta skrefið er að ákveða hvenær og hvar fundurinn er haldinn og passa upp á að fundarboðið sé sent út með nægum fyrirvara fyrir fundinn. Það eru ákveðin lögbundin verkefni sem á að taka fyrir á aðalfundum en hægt er að setja fleiri mál á dagskrá. Þarf að gæta þess að í fundarboði komi fram öll málin sem taka á ákvarðanir um á fundinum svo eigendur sjái hvað á að ræða á fundinum og greiða atkvæði um, svo sem ef fara á í viðgerðir á þaki, mála húsið eða skipta um glugga. Hér verður farið yfir helstu atriðin sem fram koma í lögum um fjöleignarhús um aðalfundi.

Boðun aðalfundar

Stjórn húsfélags á að boða til aðalfundar skriflega og/eða rafrænt og með sannanlegum hætti með minnst 8 og mest 20 daga fyrirvara. Fer það yfirleitt eftir venjum í viðkomandi húsi hvernig það er gert, svo sem að það sé sent í tölvupósti, hengt upp í sameign og/eða sett í póstkassa.

Í fundarboði þarf fundartími, fundarstaður og dagskrá að koma fram. Þá þarf að geta þeirra mála sem ræða á og meginefni þeirra tillagna sem leggja á fyrir fundinn. Ef eigandi vill fá mál tekið fyrir og til atkvæðagreiðslu þarf hann að greina stjórn frá því skriflega og/eða rafrænt með nægum fyrirvara svo hægt sé að setja það í fundarboðið.

Fundarboð – Ef félagsmaður (eigandi) býr ekki í húsinu

Ef eigandi býr ekki í húsinu þarf hann að tilkynna húsfélaginu um heimilisfang og/eða netfang til að það geti sent honum fundarboðið óski hann eftir að fá það í hendur. Ástæðan er sú að það eru takmörk fyrir því, hversu mikla fyrirhöfn húsfélög þurfa að leggja á sig til að hafa upp á eiganda sem býr ekki í húsi.

Krafa um fundarsókn

Ekki er gerð nein krafa um að tiltekinn fjöldi eigenda þurfi að mæta á aðalfund til að hann sé lögmætur. Ef það á hins vegar að taka ákvarðanir á slíkum fundi sem allir eigendur þurfa að samþykkja eða 2/3 hlutar, bæði miðað við fjölda og eignarhluta, þarf að fylgja reglum um fundarsókn við ákvörðun þeirra en ekki varðandi önnur mál á fundinum.

Verkefni aðalfundar

Á aðalfundi á að taka fyrir eftirtalin mál:

  1. Skýrsla stjórnar og umræður um hana.
  2. Framlagning ársreikninga til samþykktar og umræður um þá.
  3. Kosning formanns.
  4. Kosning annarra stjórnarmanna.
  5. Kosning varamanna.
  6. Kosning endurskoðanda og varamanns hans.
  7. Framlagning rekstrar- og framkvæmdaáætlunar fyrir næsta ár.
  8. Ákvörðun hússjóðsgjalda.
  9. Mál sem tiltekin eru í fundarboði.
  10. Önnur mál.

Réttur til fundarsetu

Rétt til fundarsetu hafa eigendur, makar þeirra, sambúðarfólk, svo og ráðgjafar og sérfræðingar á þeirra vegum og/eða stjórnar húsfélagsins. Maki eða sambúðaraðili getur farið með atkvæðisrétt fyrir eiganda án sérstaks umboðs. Sama á við um ráðandi starfsmenn þegar lögaðili er eigandi.

Eigandi getur einnig veitt sérhverjum lögráða manni umboð til að mæta á fundi, taka þátt í fundarstörfum og greiða atkvæði. Þarf þá að leggja fram dagsett, skriflegt eða rafrænt umboð á fundinum.

Stjórnarmenn, framkvæmdastjóri og húsvörður eru skyldir til að mæta á fundi nema fundarseta þeirra sé bersýnilega óþörf eða þeir hafi lögmæt forföll. Þá er endurskoðanda húsfélagsins rétt að sækja fundi og taka til máls og gefa skýringar.

Þá getur fundurinn heimilað leigjendum í húsinu og öðrum sem geta átt hagsmuna að gæta að sitja fundi og hafa þar málfrelsi en hvorki tillögu- né atkvæðisrétt.

Fundarstjórn og fundargerð

Aðalfundi er stjórnað af formanni húsfélagsins, en ef hann er ekki viðstaddur velur fundurinn sjálfur fundarstjóra úr hópi félagsmanna. Stjórn húsfélagsins getur einnig falið utanaðkomandi sérfræðingi að stjórna húsfundi enda sé þess getið í fundarboði og samþykkt á fundinum af einföldum meiri hluta fundarmanna, annað hvort miðað við fjölda eða eignarhluta. Einnig er heimilt að fá utanaðkomandi aðila til að rita fundargerð.

Undir umsjá og á ábyrgð fundarstjóra á að rita í sérstaka fundargerðabók meginatriði allra mála sem tekin eru fyrir og allar ákvarðanir sem teknar eru og hvernig atkvæði hafa fallið ef því er að skipta. Þá þarf að koma fram hverjir mæta á fundinn. Oft liggja frammi mætingarlistar sem fundarmenn skrifa nöfn sín á, sem eru þá hluti af fundargerðinni, í stað þess að nöfn fundarmanna séu skráð í fundargerðina sjálfa.

Í lok fundar er fundargerðin lesin upp, hún leiðrétt og athugasemdir skráðar. Fundargerðin er síðan undirrituð skriflega eða rafrænt af fundarstjóra og fundarritara. Heimilt er að fela fundarstjóra og ritara að ganga endanlega frá og staðfesta fundargerð að afloknum fundi.

Fundargerðir eiga að vera aðgengilegar fyrir félagsmenn og eiga þeir rétt á því að fá staðfest endurrit eða ljósrit þeirra. Nauðsynlegt er að fundargerðin sé rituð, lesin upp og undirrituð enda gegnir fundargerðin mikilvægu hlutverki sem heimild um einstaka húsfundi og sönnun þess sem þar fór fram t.d. ef ágreiningur rís um ákvarðanir sem húsfélagið hefur tekið.

Höfundur er lögmaður.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Aðalfundir húsfélaga
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Björn Jón skrifar: Mafíur og meiðyrði
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Hvar er best að búa?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Braggablús
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Nína Richter skrifar: Leyfist Laufey að vera á dós?
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Stórkaup eða stórsala á landsréttindum

Pennar

Guðfinna Jóh. Guðmundsdóttir skrifar: Aðalfundir húsfélaga
Björn Jón skrifar: Mafíur og meiðyrði
Jón Gnarr skrifar: Móðurmál og mannamál
Sigmundur Ernir skrifar: Miðaldir eru að baki á Íslandi

Mest lesið

Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
Flutti til Íslands en gafst upp eftir sjö mánuði – „Mér fannst ég vera að missa vitið“
Berglind fengið nóg: Sýnir skuldastöðu sína eftir að hafa borgað af lánunum árum saman
Sorglegt andlát hjá 15 ára stúlku um helgina – Hneig niður í miðjum leik
Meint hópnauðgun á Akureyri sögð einstaklega hrottaleg

Nýlegt

Ung íslensk stúlka rænd á Tenerife – „Hágrátandi og miður sín“
Elín Auður varð fyrir hrottalegu einelti í Garðaskóla – Kölluð öllum illum nöfnum og mat kastað í hana
Varpa sprengju í nýrri mynd um hvarf Madeleine McCann
Minnist frægs föður síns með hjartnæmri færslu – „Hann finnur ekki fyrir sársauka lengur“
Notkun gervigreindar breiðist út meðal íslenskra fyrirtækja en markviss innleiðing og stefnumótun sjaldgæfari
Guardiola á leið í tveggja leikja bann en missir samt ekki af úrslitaleiknum
Spyr hvort Skeggi verði rannsakaður
Ólátabelgurinn Barton í haldi lögreglu – Handtekinn eftir slagsmál í golfklúbbi
Nauðgunarmálið á Akureyri: Mennirnir látnir lausir
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur

Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna

Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar

Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Landráðamenn
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Björn Jón skrifar: Báknið kjurt
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein

Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri

Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann

Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: „Silence like a cancer grows“
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB

Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins

Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+

Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
EyjanFastir pennar
08.02.2026
Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
EyjanFastir pennar
08.02.2026

Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða

Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
EyjanFastir pennar
07.02.2026

Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar

Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
EyjanFastir pennar
07.02.2026
Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
EyjanFastir pennar
06.02.2026
Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl