fbpx
Sunnudagur 01.mars 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Willum Þór Þórsson: Ein stjarna Ólympíuleikanna var 93 ára og íslensk – önnur var norsk

Eyjan
Sunnudaginn 1. mars 2026 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Unglingalið Íslands í handbolta náðu stórkostlegum árangri á Ólympíuhátíð æskunnar, sem haldin var í Norður-Makedóníu. Þetta sýnir árangur af markvissu barna- og unglingastarfi með áherslu á þjálfun í íþróttahreyfingunni.Við undirbúning afreksmiðstöðvar ÍSÍ var horft til þess hvað Norðurlandaþjóðirnar hafa verið að gera á þessu sviði. Í ljósi árangurs karlalandsliðsins á Evrópumótinu í handbolta gerum við okkur vonir um að íslenski hópurinn á næstu Sumarólympíuleikum verði stór og það er mikilvægt. Willum Þór Þórsson, forseti ÍSÍ, er gestur Ólafs Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Nú er nýlokið Ólympíuleikum, Vetrarólympíuleikum. Þess sem mikil afrek voru unnin, meðal annars voru Norðmenn, þeir náðu náttúrulega alveg ótrúlegum árangri og hafa náð ótrúlegum árangri í ýmsum íþróttagreinum á undanförnum árum. Þeir hafa verið með þessar afreksmiðstöðvar.

„Já, þeir hafa verið með þessa Olympiatoppen og afreksmiðstöðin tók alveg mið af því. Það var tveggja ára mjög öflug vinna í samvinnu ÍSÍ og ráðuneytis þar sem Vésteinn Hafsteinsson fór fyrir því að svona skipuleggja stefnumörkunina eða fara í stefnumörkunina á afreksmiðstöð og horfa meðal annars til Norðurlandanna og hvað Norðurlandaþjóðirnar eru að gera í þessu. Þannig að við erum svona komin með vísi að þessu starfi sem við höfum horft til bæði í Noregi og Danmörku, Team Danmark. Þeir eru auðvitað alveg ótrúlegir Norðmennirnir þegar kemur að vetraríþróttunum, alveg í sérflokki þar, og auðvitað að fylgjast með þeim núna eins og í göngugreinunum, og Klæbo, hvernig hann náttúrlega dró eiginlega fram alveg nýja sýn á það hvað er að vera afreksíþróttamaður og stórkostlegt að fylgjast með því. Ég er stoltur af okkar keppendum á þessu móti og þetta er stórmál að keppa á Ólympíuleikum. Þarna eru bara þeir allra bestu. Og það er stórmál að vinna sér inn þátttökurétt.“

Það er nefnilega, það þarf að vinna sér hann inn. Ísland getur ekki bara ákveðið að senda svo og svo marga til keppni.

„Nei, nei, við öðlumst bara þátttökurétt í gegnum frammistöðu keppenda og þetta eru allt keppendur sem eru búnir að fórna miklu. Því miður, þó að við búum á Íslandi og og erum með vetur og fáum snjó í fjöllin, þá er aðbúnaðurinn ekki hér svona til dæmis í alpagreinunum. Þá er þetta bara mjög erfitt þannig að þessir krakkar eru meira og minna erlendis árið um kring að æfa og keppa við þær aðstæður sem eru sambærilegar við það sem keppt er við. Og við náðum núna að fara með á endanum fimm keppendur. Við vorum með tvo í göngugreinum og tvo í alpagreinum.

Jón Erik nær þarna 25. sæti í alpagreinunum, sem er auðvitað frábær árangur í öllu sögulegu samhengi. Svo er nú alveg svona óvænt stjarna líka á leikunum sem er 93 ára og keppti einmitt á Ítalíu 1956. Já. Og var mætt þarna aftur í fjöllin og stórkostlegt og vakti mikla athygli þarna úti. Erlendir fjölmiðlar voru bara gapandi yfir þessu öllu saman og hvað hún tók þessu öllu með svona stóískri ró og eiginlega minnti mann á það að við áttum afreksfólk, alveg ævintýralega mikið afreksfólk á þessum tíma. Það var miklu erfiðara að komast að á þessum árum. Og þá er ég nú bara að tala um svona velmegun og samgöngur og fjármögnun. Þetta var stórmál og auðvitað kallar þetta á mikið skipulag að taka þátt í svona leikum og þetta auðvitað hefur stækkað í áratuganna rás en hún bæði vakti athygli fyrir framgöngu og hvernig hún svaraði til og svona kom og hitti keppendur og klukkaði okkar fólk. Og var svona, já, eins og gjarnan einkennir afreksfólk á hæsta stigi, hún hafði þessa auðmýkt og hefur líklegast haft hana þegar hún komst í hóp þeirra bestu á þessum tíma, 1956, og keppti þarna á sama stað, í ítölsku Ölpunum, þetta er auðvitað stórkostleg saga.“

Svo náttúrlega eru rúm tvö ár í næstu Sumarólympíuleika og eins og handboltalandsliðið okkar var að spila á EM hljótum við að gera okkur vonir um að við verðum með dálítið stóran hóp.

„Já, það eiginlega skiptir sköpum að við náum handboltaliðinu okkar inn því að þá stækkar hópurinn og stór hluti af þessu er að að vera með fjölbreyttan hóp, fjölbreyttar íþróttagreinar og samveran og samstaðan sem skapast svona svolítið þjóðlega í þessu umhverfi og á milli þjóða er alveg sérstakt. Þetta hef ég nú bara af af lestri og því að ræða við eldri Ólympíufara. Ég hef ekki sjálfur farið á Ólympíuleikana en ég auðvitað fór núna á Vetrarólympíuleikana, það voru mínir fyrstu.

Stórkostleg upplifun og þar upplifði ég þetta saman. Þess vegna segi ég þetta svona. En það mun ég, við gerum ráð fyrir því að handboltaliðið okkar komist. Þeir hafa sýnt alla burði til þess og voru auðvitað stórkostlegir núna á nýliðnu Evrópumeistaramóti. Við eigum alveg frábæran hóp og svo höfum við auðvitað verið að vinna í því, hluti af afrekshugsuninni sem kjarnast á skipulögðu barna- og unglingastarfi og þar höfum við svolítið af sérstöðu sem skiptir máli á Íslandi. Við höfum byggt upp mjög faglegt starf þjálfara og í íþróttafélögum. Það er raunverulega bara eftir því tekið erlendis hvað við tökum snemma til við að vinna faglega.

Svo getum við farið í umræðuna hvort við erum svona orðin of keppnis, svona farin að leggja of mikla áherslu á keppni of snemma. En það er önnur umræða sem er alveg sanngjörn, en það að vinna faglega í barna- og unglingastarfinu án þess að leggja of mikla áherslu á keppnina of snemma, það er eftir því tekið. Við fórum á Ólympíuhátíð æskunnar með handboltalið karla og kvenna í Makedóníu, Norður-Makedóníu, og karlaliðið vann þar Þjóðverja í úrslitaleik, 17 ára liðið, og kvennaliðið var í þriðja sæti. Á móti bestu þjóðum í heimi. Það var stórkostlegt. Þannig að framtíðin er björt líka þarna.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 1 klukkutíma
Willum Þór Þórsson: Ein stjarna Ólympíuleikanna var 93 ára og íslensk – önnur var norsk
Eyjan
Fyrir 4 klukkutímum
Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
EyjanFastir pennar
Fyrir 11 klukkutímum
Orðið á götunni: Vopnaður friður – Var rétta fólkinu fórnað? Gamalt vín á nýjum belgjum
Eyjan
Í gær
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Eyjan
Í gær
Sjálfstæðismenn birta framboðslista sinn í Reykjavík
EyjanFastir pennar
Í gær
Verðbólgan: Glatað tækifæri peningastefnunefndar til að afnema verðtryggingu – ekki er öll von úti
Eyjan
Í gær
Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
Eyjan
Í gær
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Að lifa í skugga sjaldgæfs sjúkdóms

Pennar

Björn Jón skrifar: Til hvers að læra tungumál?
Jón Gnarr skrifar: Lestraráhyggjur
Sigmundur Ernir skrifar: Svona verða umskiptin á Íslandi fram á miðja öld
Óttar Guðmundsson skrifar: Að loknum vetrarólympíuleikum

Mest lesið

Flugfélag hættir að fljúga til Bandaríkjanna vegna Trump
Móðir verulega ósátt við viðbrögðin eftir að barnið kom heim af leikskólanum með áverka – „Þetta er náttúrulega galið hvernig kerfið okkar er“
Þetta er tannlæknum illa við að sjúklingar þeirra geri
Hópur ungmenna ofsækir 11 ára stelpu í Kópavogi – „Beinlínis verið að hvetja krakka til að sitja um hana“
Sálfræðingur segir að þetta haldi pörum meira saman en ást

Nýlegt

Oddný táraðist er hún rifjaði upp erfiðleika í æsku – „Ég ætla nú ekki að fara gráta í viðtalinu“
Á bíllinn að vera í D eða N þegar beðið er á rauðu ljósi?
Prentvilla kemur í veg fyrir útburð á síbrotakonu í Bríetartúni
Sagan endalausa? Margrét ósátt við dómara sem hefur gefið út dagsetningu á endurflutningi á sakamáli gegn henni
Steinunn og Jacques urðu ástfangin við fyrstu kynni en leiðir skildu í 40 ár – „Höfum við ákveðið að týna ekki ástinni aftur, aldrei aftur“
Carrick ræðir framtíð Maguire og vonar það besta
Skarphéðinn hreppti silfur í Danmörku
Lögreglan leitar að glæpamanni sem líkist Steven Gerrard
Van Persie reiður yfir óviðeigandi umræðu um Sterling
Moyes kallar eftir því að tekið verið á skítabrögðum eftir umræðuna
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Willum Þór Þórsson: Íþróttahreyfingin samofin sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar
Eyjan
Fyrir 2 dögum

Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið

Fylgi stjórnmálaflokka: Samfylkingin og Miðflokkurinn styrkjast – Sjálfstæðisflokkur og Framsókn áfram á niðurleið
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Íris og Páll hætta bæði í Eyjum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Nína Richter skrifar: Þegar femínistarnir þagna
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu

Þorsteinn Pálsson skrifar: Nei er stefnubreyting til meiri óvissu
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum

Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Orðið á götunni: Líttu þér nær, Sólveig Anna
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum

Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar

Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Landráðamenn
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Sverrir Páll Einarsson skrifar: Klárum frumvarp um brottfararstöð eins og þjóðin vill
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Guðlaugur Þór ræður mestu um listann í Reykjavík – logar í illdeilum þótt reynt sé að tala um samstöðu

Orðið á götunni: Guðlaugur Þór ræður mestu um listann í Reykjavík – logar í illdeilum þótt reynt sé að tala um samstöðu
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Grímur Sæmundsen: Mesti heiður sem mér hefur hlotnast er að verða heiðursfélagi í Val

Grímur Sæmundsen: Mesti heiður sem mér hefur hlotnast er að verða heiðursfélagi í Val
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Ráðning Bjarna rauð dula framan í verkalýðshreyfinguna – Á að breyta Samtökum atvinnulífsins í fjölskyldufyrirtæki Engeyinga?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Báknið kjurt
Eyjan
Fyrir 1 viku

Grímur Sæmundsen: Fór á bólakaf í Bláa lónið

Grímur Sæmundsen: Fór á bólakaf í Bláa lónið
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri
Eyjan
Fyrir 1 viku
Grímur Sæmundsen: Þrátt fyrir eldsumbrot höfum við getað haldið fullum dampi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna

Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna
Eyjan
Fyrir 1 viku

Grímur Sæmundsen: Ógnin af eldsumbrotunum verður tækifæri í framtíðinni

Grímur Sæmundsen: Ógnin af eldsumbrotunum verður tækifæri í framtíðinni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Regína ætlar að hætta sem bæjarstjóri Mosfellsbæjar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins

Orðið á götunni: Sigmundur Davíð borgarstjóraefni? – Miðflokkur á flugi og átök um lista Sjálfstæðisflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga
Eyjan
Fyrir 1 viku
Segir framkomuna í garð Guðmundar Inga skýrt dæmi um óheiðarleika stjórnmálanna – „Lygin festist“
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að – sumir skilja að tímabundin skipun í embætti er tímabundin, aðrir ekki

Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að – sumir skilja að tímabundin skipun í embætti er tímabundin, aðrir ekki
Eyjan
Fyrir 1 viku

Grímur Sæmundsen: Gjörbreytt samkeppnisumhverfi og rétti tíminn til að gera breytingar

Grímur Sæmundsen: Gjörbreytt samkeppnisumhverfi og rétti tíminn til að gera breytingar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: VÁ!
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Að meðtaka eða meðtaka ekki veruleikann