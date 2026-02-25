fbpx
Miðvikudagur 25.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
EyjanFastir pennar

Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum

Eyjan
Miðvikudaginn 25. febrúar 2026 17:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ágreiningsmál sem tengjast fasteignum eru margvísleg, svo sem milli kaupanda og seljanda vegna galla í fasteignum, milli eigenda í fjöleignarhúsum, milli leigusala og leigjanda og milli aðila versksamnings vegna viðhaldsframkvæmda. Oft bera ágreiningsmál sem lúta að fasteignum illa þann kostnað sem leiðir af langvarandi ágreiningi. Dómsmál sem kunna að rísa út af slíkum ágreiningi geta tekið langan tíma og verið kostnaðarsöm. Sáttamiðlun í slíkum málum getur verið góður valkostur sem getur leitt til skjótrar lausnar og sparað deiluaðilum verulegar fjárhæðir, tíma og hugarangur.

Sáttamiðlun er aðferð til að leysa ágreining milli deiluaðila. Sáttamiðlun er stýrt af hlutlausum sáttamiðlara sem leiðir deiluaðila í gegnum skipulagt og mótað ferli með það að markmiði að aðstoða þá við að komast að samkomulagi um lausn deilunnar. Hlutverk sáttamiðlara er að byggja brú milli deiluaðila og hjálpa þeim að eiga uppbyggilegt samtal, koma auga á sameiginlega hagsmuni og aðstoða þá við að setja fram nothæfar lausnir. Sáttamiðlarinn beitir ákveðinni samtalstækni, spyr opinna spurninga og hjálpar aðilum að sjá deiluna út frá ólíkum hliðum og nýjum sjónarhornum. Með sáttamiðlun er áherslan lögð á lausn deilunnar og leika deiluaðilarnir sjálfir stærsta hlutverkið í þeirri vinnu. Sáttamiðlun veitir þannig ákveðið frelsi við lausn ágreinings og eru aðilar ekki bundnir af þeim málsmeðferðarreglum sem gilda fyrir dómstólum.

Dómsmál einkennast oft af því að deiluaðilum er stillt upp sem andstæðingum og lögmenn koma fram fyrir þeirra hönd. Niðurstaðan ræðst síðan í dómi þar sem megináherslan er lögð á lagaleg atriði og deiluaðilar hafa takmarkað svigrúm til að ræða saman sín á milli. Þetta ferli er tímafrekt og ber yfirleitt ekki þann kostnað sem hlýst af málinu. Með sáttamiðlun er á hinn bóginn þess freistað að setja niður ágreining með hröðum og lausnamiðuðum hætti. Aðilarnir sjálfir eru beinir þátttakendur í lausn deilunnar og geta rætt sín á milli um atriði sem jafnvel hafa ekkert með lagalega lausn að gera og sjálfir komist að niðurstöðu sem samræmist hagsmunum beggja á skjótan og ódýran hátt.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 12 klukkutímum
Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum
EyjanFastir pennar
Í gær
Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Landráðamenn
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Björn Jón skrifar: Báknið kjurt
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Jón Gnarr skrifar: Meitlað í stein
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Sigmundur Ernir skrifar: Framsóknarflokknum hallað til hægri
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Losum fráflæðisstífluna
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Nína Richter skrifar: Samfélagsmiðill fyrir sjálfstæða Íslendinga

Pennar

Guðfinna skrifar: Sáttamiðlun í fasteignamálum
Thomas Möller skrifar: Gamlar fréttir og nýjar
Landráðamenn
Björn Jón skrifar: Báknið kjurt

Mest lesið

Gunnar Smári deilir alvarlegum fréttum af heilsu sinni
Siggi Stormur segir breytingar fram undan – „Þetta er dagurinn sem öllu breytti“
Halle Berry opinberar það sem hún gerir ekki lengur í kynlífi
Arnar: „Þetta hefur verið erfiður tími fyrir mig persónulega“
Valgeir og Ásta í vandræðum – Þá kom erlend stúlka til bjargar

Nýlegt

Svali deilir matarkörfunni – „Alveg í meira lagi fyrir svona smáræði“
Enn einn harmurinn í lífi Martin Short
Fyrrum vinnuveitandi Margrétar telur að faðir hennar hafi beðið úti í bíl alla átta tímana sem hún vann
Sólveig Anna birtir mynd sem sýnir launin – „Þvílík sturlun“
Kirkjugarðar Reykjavíkur biðla til fólks að hætta þessu – Sjáðu myndirnar
Erfiðar aðstæður fyrir Strákana okkar
Sveinn Atli tekur Lárus í gegn: „Það hlýtur að vera notalegt að búa í slíkum hugarheimi“
Nýtt æði grípur um sig meðal íslenskra kvenna
United sættir sig við mikið tap
Svara gagnrýni vegna Kersins – „Atvik sem var afar óheppilegt og leiðinlegt og við biðjumst afsökunar á því“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Rótfesta í hverfulum heimi
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn

Jón Gnarr skrifar: Mýs og menn
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Sigmundur Ernir skrifar: Svona semja bændur við ESB
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Óttar Guðmundsson skrifar: Lokaorð læknisins
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér

Nína Richter skrifar: AI spegill, herm þú mér, með áhuga á sjálfum sér
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+

Þorsteinn Pálsson skrifar: Leiðin úr flokki A í flokk A+
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Thomas Möller skrifar: JÁ þýðir já við nýjum tækifærum
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda

Björn Jón skrifar: Örlög fjarskyldra frænda
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Jón Gnarr skrifar: Ó mín flaskan fríða
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Palestína er Víetnam okkar kynslóðar
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið

Óttar Guðmundsson skrifar: Epstein og kóngafólkið
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl

Nína Richter skrifar: Þessi ógeðslegu skjöl
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Meinið, meðulin og hliðarverkanir þeirra
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Evrópubölsýnin
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Björn Jón skrifar: Æra látins manns

Björn Jón skrifar: Æra látins manns
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Jón Gnarr skrifar: Raunveruleikinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Vísitala neysluverðs: Ójú, vísitalan hefur svo sannarlega verið leiðrétt
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Sigmundur Ernir skrifar: Nú skal sótt að kvenfrelsinu
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn

Óttar Guðmundsson skrifar: Sr. Sæmi og skrattinn
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt

Nína Richter skrifar: Vá hvað ég er sæt
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 vikum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Allt kann sá er bíða kann
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum

Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?

Thomas Möller skrifar: Hnignun – hvaða hnignun?
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 vikum
Svarthöfði skrifar: Jóladagatal Miðflokksins
EyjanFastir pennar
25.01.2026
Björn Jón skrifar: Snúum af braut afhelgunar
EyjanFastir pennar
25.01.2026

Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk

Jón Gnarr skrifar: Strákar eru líka fólk
EyjanFastir pennar
24.01.2026

Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn

Sigmundur Ernir skrifar: Stjórnarandstaðan stingur höfðinu í sandinn
EyjanFastir pennar
24.01.2026
Óttar Guðmundsson skrifar: Áfallasaga
EyjanFastir pennar
23.01.2026
Nína Richter skrifar:Þegar Disney gafst upp á and-fasismanum