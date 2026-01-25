Orðið á götunni: Formaðurinn tekur áhættu og nýir vindar blása um Samfylkinguna – áfall fyrir Sjálfstæðisflokkinn

Sigur Péturs Marteinssonar, fyrrum atvinnumanns í fótbolta, í prófkjöri Samfylkingarinnar í Reykjavík hljóta að teljast mikil tíðindi. Hann lýsti í byrjun janúar yfir framboði í 1. sæti flokksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor og skoraði sitjandi borgarstjóra á hólm. Þremur vikum síðar hefur hann tryggt sér leiðtogasætið með yfirburðum og lagt sitjandi borgarstjóra að velli. Ekki er vitað til þess að Pétur hafi komið við sögu Samfylkingarinnar áður en hann átti sæti aftarlega á framboðslista Sjálfstæðisflokksins fyrir 16 árum. Flestir töldu hann Sjálfstæðismann, jafnvel frjálshyggjumann, en hann hefur ekki flaggað pólitískum skoðunum sínum hingað til. Í ljósi þessa er sigur hans enn merkilegri. Með Pétri valdist á lista flokksins nýtt og öflugt ungt fólk þannig að endurnýjun er mikil og gerir lista Samfylkingarinnar sigurstranglegan í komandi kosningum.
Orðið á götunni er að niðurstaða prófkjörs Samfylkingarinnar sýni að kjósendur vilji breytingar á borgarstjórninni en mikillar þreytu gætir nú gagnvart sitjandi borgarfulltrúum nær allra flokka. Þetta hefur áður komið fram í skoðanakönnunum þar sem enginn borgarfulltrúi hefur notið viðunandi fylgis nema Sanna Magdalena Mörtudóttir sósíalisti. Ljóst er að miklar breytingar verða á nýrri borgarstjórn í vor. Samfylkingin byltir sínum hópi, Viðreisn býður fram nýtt fólk, Miðflokkurinn fékk engan borgarfulltrúa kjörinn síðast og mun því tefla fram nýjum fulltrúum en óvíst er hve mikil endurnýjun verður hjá Sjálfstæðisflokknum. Sami oddviti verður áfram og hinir fimm borgarfulltrúar flokksins vilja allir halda áfram. Uppstillingarnefnd þarf að ráða fram úr því hverjum verði fórnað til að hleypa að nýju fólki eins og almenn krafa virðist vera um að þessu sinni.
Fráfarandi borgarstjóri, Heiða Björk Hilmisdóttir, hefur staðið í ströngu og staðið sig vel að mörgu leyti. Því verður að líta þannig á að flokksmenn hennar sendi henni kaldar kveðjur. Heiðu tókst að koma saman nýjum meirihluta í borginni þegar Einar Þorsteinsson hljóp á sig og sleit meirihlutasamstarfinu. Það var ekki einfalt að ná að mynda meirihluta en það tókst og hefur haldið sem er meira en oddviti Framsóknar réð við. Heiða hefur orðið fyrir gagnrýni vegna erfiðra mála sem verður auðvelt fyrir Pétur að víkja sér undan og segja sem er að hann beri ekki ábyrgð á því sem liðið er en ætli að taka á málum með öðrum hætti að loknum kosningum. Vígstaða Samfylkingarinnar er því miklu betri eftir þessar breytingar.
Orðið á götunni er að hægt sé að setja spurningarmerki við heilindi forystu Samfylkingarinnar í þessu máli. Óþekkt er að formaður flokks fari grímulítið gegn sitjandi borgarstjóra flokks síns eða leiðtoga flokksins í öðrum stærri sveitarfélögum. Þó að Kristrún Frostadóttir þykist ekki hafa haft bein afskipti af prófkjörinu má öllum vera ljóst að hún stýrði aðförinni að Heiðu með harðri hendi að tjaldabaki. Fólk henni náið var á fullri ferð að vinna með Pétri og öðrum nýjum frambjóðendum gegn þeim sem fyrir voru. Fram til þessa hafa formenn flokka varast að blanda sér í baráttu flokksmanna sinna í prófkjörum – eða alla vega gætt þess að til þeirra sæist ekki! Kristrún Frostadóttir má gæta sín á því að fyllast ekki því yfirlæti að hún telji sig geta gert það sem henni sýnist. Velgengni síðustu missera kann að hafa stigið henni til höfuðs þannig að hún telji sig þess umkomna að hefja sig upp yfir aðra og hegða sér í samræmi við það. Slíkt kann ekki góðri lukku að stýra og getur alið á tortryggni samherja og samstarfsfélaga í hennar garð.
Þrátt fyrir umdeilanlega framgöngu forystu flokksins þá blasir það við að vígstaða Samfylkingarinnar í borginni hefur gjörbreyst til hins betra. Að því leytinu til hefur útspil formannsins gengið upp og getur Kristrún væntanlega sagt að tilgangurinn helgi meðalið. Framboðslisti flokksins með nýjan og frambærilegan mann í oddvitasæti er nú orðinn mjög sigurstranglegur. Pétur Marteinsson er nýtt borgarstjóraefni Samfylkingarinnar og á það munu kjósendur horfa þegar þeir kveða upp sinn dóm í vor.
Orðið á götunni er að flest bendi til þess að Viðreisn muni geta stillt upp mjög öflugum framboðslista með nýjum og glæsilegum fulltrúum. Flokkurinn ætti að geta náð góðri kosningu og miklu fylgi. Miðflokkurinn á eftir að sýna á spilin en flokkurinn er í uppsveiflu á landsvísu um þessar mundir og gæti einnig tekið til sín drjúgan stuðning. Þá ætti Vor til vinstri að geta gengið að allnokkrum stuðningi vísum.
Í ljósi þessa er óhætt að spá því að Samfylkingin verði stærsti flokkurinn í komandi kosningum og fái 7 til 8 borgarfulltrúa kjörna. Gerist það mun Sjálfstæðisflokkurinn ekki vinna neinn sigur en ætti samt að ná 5 til 6 sætum. Viðreisn, Miðflokkur og Vor til vinstri ættu allir að ná góðri kosningu. Ekki er víst að önnur framboð fái menn kjörna í borgarstjórn að þessu sinni.
Orðið á götunni er að óvenju spennandi kosningar séu nú fram undan í Reykjavík.