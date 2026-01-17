fbpx
Laugardagur 17.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Kyrrstöðuflokkarnir þurftu að víkja úr ríkisstjórn til að eitthvað gerðist í málefnum fjölmiðla

Eyjan
Laugardaginn 17. janúar 2026 17:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Logi Einarsson, menningar- og háskólaráðherra, sem meðal annars fer með málefni RÚV og einkarekinna fjölmiðla, hefur nú komið fram með tillögur sem taka fyrsta skref til að draga úr vægi RÚV á auglýsingamarkaði og einnig felst í tillögum hans aukinn styrkur við einkarekna fjölmiðla. Stjórnmálamenn hafa talað um það í áratugi að draga þyrfti úr umsvifum RÚV á auglýsingamarkaði til að auka svigrúm einkarekinna fjölmiðla til að afla auglýsingatekna. Landsfundir stjórnmálaflokka hafa ályktað um það áratugum saman, ekki síst Sjálfstæðisflokkur og Framsókn. Þeir ráðherrar sem farið hafa með málefni RÚV hafa allir talað fjálglega um mikilvægi þess að draga úr umsvifum ríkisfjölmiðilsins á auglýsingamarkaði. Frá hruni fyrir 17 árum hafa eftirtaldir ráðherrar farið með málefni RÚV og ekkert aðhafst til að stemma stigu við útþenslu auglýsingasölu RÚV: Katrín Jakobsdóttir, Svandís Svavarsdóttir (leysti Katrínu af í barneignarleyfi), Illugi Gunnarsson, Kristján Þór Júlíusson og Lilja Alfreðsdóttir. Öll töluðu þau fjálglega um að grípa til aðgerða en framkvæmdu nákvæmlega ekki neitt.

Orðið á götunni er að kyrrstöðustjórn Katrínar Jakobsdóttur, sem var við völd í sjö ár, hafi þurft að fara frá völdum til þess að hreyfing kæmist á þessi mál. Logi Einarsson er að rjúfa þá kyrrstöðu sem ríkt hefur. Með þeim tillögum sem hann hefur kynnt verður hluta af auglýsingatekjum RÚV beinlínis ráðstafað til einkarekinna fjölmiðla auk þess sem tekjur sem kunna að fara fram yfir tiltekið hámark munu einnig renna óskiptar til einkarekinna fjölmiðla. Þá verður tryggt að erlendir fjölmiðlar greiði skatta og gjöld til íslenska ríkisins eins og íslenskir fjölmiðlar þurfa að gera en hinir erlendu sloppið við til þessa. Með því verður dregið úr þeirri samkeppnisskekkju sem hefur viðgengist. Þá verður því beint til ríkisstofnana og fyrirtækja í eigu hins opinbera að auglýsa ekki í erlendum miðlum nema rökstudd þörf sé fyrir því.

Tillögum Loga hefur verið tekið vel enda er hér um að ræða fyrsta alvöruskrefið sem ríkisvaldið tekur til að rétta stöðu einkarekinna fjölmiðla og setja hömlur á útþenslu RÚV á auglýsingamarkaði. Haldið verður í það fyrirkomulag styrkja til fjölmiðla sem notað hefur verið undanfarin ár, þótt ófullkomið sé, en það bætt til mikilla muna. Þeir styrkir hækka verulega með yfirfærslu á hluta auglýsingatekna frá RÚV sem þjónar þeim tvíþætta tilgangi að auka styrki til einkarekinna fjölmiðla og reisa skorður við heildartekjum RÚV af auglýsingasölu.

Logi hefur þegar breytt úthlutun styrkja með þeim hætti að setja hámark á greiðslur til einstakra fjölmiðla. Hámarkið var 25 prósent en hefur verið lækkað niður í 22 prósent. Við úthlutun í lok síðasta árs fékk enginn fjölmiðill hærra hlutfall en 19 prósent af heildarstyrkjum þannig að þessar reglur um hámarkið breyttu engu. Ástæða er til að reglum um hámark verði breytt enn frekar þannig að enginn geti farið yfir 20 prósent af þeirri heildarupphæð sem er til ráðstöfunar hverju sinni. Einnig væri eðlilegt að hlutfall þátttöku í kostnaði vegna ritstjórnar og efnisframleiðslu verði hækkað úr 25 prósentum eins og nú er í 35 prósent sem er sama hlutfall og notað hefur verið með góðum árangri við opinbera styrki til kvikmyndagerðar.

Heildarfjárhæð styrkja til fjölmiðla hefur lækkað milli ára. Þannig námu styrkir 544 milljónum króna á síðasta ári en 551 milljón króna árið á undan en hefði vitanlega þurft að hækka um sama hlutfall og verðbólga til þess að halda verðgildi milli ára. Þess vegna hefðu þurft að koma 30 milljónir króna til úthlutunar að auki. Styrkirnir hafa ekki hækkað til samræmi við verðlagsbreytinga á undanförnum árum og hefðu þess vegna þurft að vera nær 700 milljónum króna í fyrra en ekki 544 milljónir. Hér er um að ræða einfaldar lagfæringar sem þarf að láta taka gildi þegar á yfirstandandi ári, óháð öðrum breytingum til batnaðar sem ráðherrann hefur boðað.

Orðið á götunni er að í þjóðfélaginu sé ríkur vilji til þess að styrkja starfsemi einkarekinna fjölmiðla til að tryggja lýðræðislega umræðu, fréttaflutning og skoðanaskipti í samfélaginu. Þess vegna hafa tillögur Loga Einarssonar fengið góðar móttökur og verða væntanlega samþykktar á Alþingi innan skamms. Engir fjölmiðlar hafa fengið annan eins opinberan stuðning og Árvakur, útgefandi Morgunblaðsins, sem fékk gríðarlegar fjárhæðir í niðurfellingu skulda frá ríkisbanka á árunum 2009 og 2011. Líta verður á slíkar niðurfellingar skulda frá ríkisbanka sem ríkisstyrk. Á árinu 2009 fékk Morgunblaðið 4,5 milljarða króna niðurfellda og 1,0 milljarð niðurfelldan árið 2011. Á núverandi verðlagi jafngilda þessar fjárhæðir 11 milljörðum króna sem þessi eini fjölmiðill, Morgunblaðið, hefur fengið í opinbera styrki með niðurfellingu skulda frá ríkisbanka.

Þessir gífurlega háu opinberu styrkir til Morgunblaðsins hafa skekkt samkeppnisstöðu einkarekinna fjölmiðla á Íslandi gríðarlega með algerlega óviðunandi hætti. Í ljósi þessara staðreynda væri fullkomlega eðlilegt að Árvakur, útgefandi Morgunblaðsins, fengi ekkert af því styrktarfé sem ríkissjóður úthlutar til einkarekinna fjölmiðla. Það er í raun og veru furðulegt að hið opinbera hafi tekið í mál að láta meira styrktarféð renna til Morgunblaðsins – og það er Árvakri, eiganda blaðsins, til háborinnar skammar að hafa borið sig eftir og tekið við þessum styrkjum. Brýnt er að leiðrétta þessa stöðu. Betra er seint en aldrei!

Loks er rétt að leggja áherslu á það að með því að bæta stöðu einkarekinna fjölmiðla er ekki markmið að veikja RÚV þótt reistar séu skorður við frekari útþenslu ríkismiðilsins á auglýsingamarkaði. Megnið af rekstrarfé hans kemur beint frá hinu opinbera með skattpeningum almennings. Á því verður engin breyting og má ekki verða. RÚV verður að halda styrk sinum sem fjölmiðill í almannaþágu. Öflug starfsemi RÚV er helsta trygging þjóðarinnar fyrir lýðræðislegri umræðu, málefnalegum fréttaflutningi og sanngjörnum skoðanaskiptum á fjölmiðlamarkaði þar sem hinir stóru fjölmiðlarnir eru reknir með grímulausri hagsmunagæslu og af fullri hörku í þágu þröngra stjórnmálaskoðana og atvinnuhagsmuna.

Orðið á götunni er að RÚV verði áfram brjóstvörn lýðræðislegrar umfjöllunar á Íslandi.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 3 klukkutímum
Orðið á götunni: Kyrrstöðuflokkarnir þurftu að víkja úr ríkisstjórn til að eitthvað gerðist í málefnum fjölmiðla
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 klukkutímum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Mikilvægt að hafa Ingu og Flokk fólksins í ríkisstjórninni – sinnum hópum sem hafa verið hliðsettir
EyjanFastir pennar
Fyrir 13 klukkutímum
Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
Eyjan
Í gær
Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
Eyjan
Í gær
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Les ekki leiðara Morgunblaðsins – blaðið komið langt frá Matthíasi og Styrmi og ekki hægt að elta svoleiðis vitleysu
EyjanFastir pennar
Í gær
Eyþór Eðvarðsson skrifar: Að afgreiða loftslagsvandann sem „vitleysu“ er vitleysa
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað
Eyjan
Fyrir 2 dögum
Þorgerður Katrín kallar fulltrúa Bandaríkjanna á teppið vegna ummæla Long

Pennar

Sigmundur Ernir skrifar: Af óttanum skulið þið þekkja þá
Óttar Guðmundsson skrifar: Bílaumferðin
Nína Richter skrifar: Ljóskunni afneitað
Þorsteinn Pálsson skrifar: Öryggi Danmerkur og öryggisleysi Íslands

Mest lesið

Sat á kaffihúsi þegar ókunnug kona gekk að henni og rétti henni bréf – „Ég var að sjálfsögðu niðurbrotin”
Högni grunaður um kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku í Kólumbíu – Var í slagtogi við aðra þegar hann var handtekinn
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
Ein glæsilegasta eiginkonan mætt á forsíður blaðanna – Segir frá því hvað gerðist í vikunni
Stefán Einar um vændismál Guðbrands – „Það eru menn sem virðast alltaf reiðubúnir að „kíkja í pakkann““

Nýlegt

Barbara varpaði sprengju um nafnlaust bréf – „Hefur lagt mig í einelti og ávallt brugðist illa við framgangi mínum í starfi“
Egill Örn um andlát föður síns – „Auðvitað saknar maður hans og auðvitað var þetta erfitt, þetta var sorglegt en samt svo fallegt“
Svarta dalían „grét af skelfingu“ vegna líflátshótana – Alræmt morðmál í Hollywood sem er enn óleyst
Vegna veikinda neyddist móðir til að senda son sinn til föður hans og stjúpmóður – Hún mun sjá eftir því alla ævi
Berast reglulega ábendingar um ferðalög fólks með alþjóðlega vernd aftur til heimalandsins – Fáar afturkallanir vegna slíkra ferða
Segja hugmyndirnar kjaftæði – „Þá endarðu úti í skurði“
Carrick svarar fyrir pillur sem hann fékk frá Keane
Vonsvikinn ferðamaður gafst upp á að taka myndir á Íslandi og greip til óvenjulegs ráðs
Jökull var gómaður við að ræða launamál sín í Krónunni – „Var fyrir aftan mig og þá hugsaði ég, ég er búinn að vera“
Eyjan
Fyrir 3 dögum
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: Verðum sjálf að ráða því við hverja við tölum – stjórnarandstaðan vill ekki talsamband við Evrópu
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Orðið á götunni: Pólitísk afturganga fer á stjá – var skynsamlegt af VG að leiða Bjarna Ben til valda eða öfugt?

Orðið á götunni: Pólitísk afturganga fer á stjá – var skynsamlegt af VG að leiða Bjarna Ben til valda eða öfugt?
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Thomas Möller skrifar: Er Svarta stöðin komin aftur?
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Sigvaldi Einarsson skrifar: Árið sem gervigreindin fékk líkama og Ísland svaf á verðinum
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Ef samningurinn verður jafnvondur og Miðflokkurinn heldur fram greiði ég atkvæði á móti

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Ef samningurinn verður jafnvondur og Miðflokkurinn heldur fram greiði ég atkvæði á móti
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Rangt að segja engar undanþágur í boði – öll aðildarríki hafa fengið varanlegar sérlausnir um sína grundvallarhagsmuni

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Rangt að segja engar undanþágur í boði – öll aðildarríki hafa fengið varanlegar sérlausnir um sína grundvallarhagsmuni
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Stjórnarandstaðan skrópar á nefndarfundum – Miðflokkurinn fremstur meðal jafningja
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Björn Jón skrifar: Gullvægar hendingar langt úr austri

Björn Jón skrifar: Gullvægar hendingar langt úr austri
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Skil ekki hvernig það datt ofan í popúlista að hafna staðreyndum
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Hákon vill 3. sæti Samfylkingar í Kópavogi
Eyjan
Fyrir 1 viku

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Gerum eins og Svíar – förum inn í ESB með höfuðið hátt og til að hafa áhrif

Magnús Árni Skjöld Magnússon: Gerum eins og Svíar – förum inn í ESB með höfuðið hátt og til að hafa áhrif
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Sigmundur Ernir skrifar: Hafa skal það sem ljótara reynist

Sigmundur Ernir skrifar: Hafa skal það sem ljótara reynist
Eyjan
Fyrir 1 viku
Ari Kr. Sæmundsen skrifar: Er Hitamál álitamál?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Dramb er falli næst – Sjálfstæðisflokkurinn toppar á vitlausum tíma og nú liggur leiðin niður
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Óttar Guðmundsson skrifar: Ævisögur

Óttar Guðmundsson skrifar: Ævisögur
Eyjan
Fyrir 1 viku
Magnús Árni Skjöld Magnússon: Bull, lygar og þvæla til að ná fylgi þeirra sem nenna ekki að kynna sér málin
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Nína Richter skrifar: Íslenska kindin
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Svarthöfði skrifar: Af silkihúfum og öðrum húfum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Með hárbeitta greiningu á íslenskum stjórnmálum – „Er þetta ekki bara dæmigerð réttlæting á flokki sem þú studdir áður“

Með hárbeitta greiningu á íslenskum stjórnmálum – „Er þetta ekki bara dæmigerð réttlæting á flokki sem þú studdir áður“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Spurt um skilning jafnaðarmanna 2026

Þorsteinn Pálsson skrifar: Spurt um skilning jafnaðarmanna 2026
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vilhjálmur Egilsson: Ásthildar Lóu málið var verra fyrir Sjálfstæðismenn en málþófið – sátu eftir í fjóshaugnum
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sigvaldi Einarsson skrifar: Heimurinn árið 2030 – Björgun eða voði?

Sigvaldi Einarsson skrifar: Heimurinn árið 2030 – Björgun eða voði?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Fíllinn í herberginu
Eyjan
Fyrir 1 viku
Vilhjálmur Egilsson: Tilbúinn lóðaskortur keyrir upp lóðaverð og hækkar íbúðaverð
Eyjan
Fyrir 1 viku

Háskólaprófessor: Innrás frá Íslandi blasir við – Ísland á bara einn vin

Háskólaprófessor: Innrás frá Íslandi blasir við – Ísland á bara einn vin
Eyjan
Fyrir 1 viku

Haraldur Ólafsson skrifar: Já og nei, Vilhjálmur

Haraldur Ólafsson skrifar: Já og nei, Vilhjálmur
Eyjan
Fyrir 1 viku
Valdimar vill aftur leiða lista Framsóknar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Birgir Örn vill leiða Viðreisn í Kópavogi