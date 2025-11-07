fbpx
Föstudagur 07.nóvember 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Dagur B. Eggertsson: Fórnarlömb málþófsins fjölmörg – auka álagið á þingið í vetur

Eyjan
Föstudaginn 7. nóvember 2025 16:00

Ríkisstjórnin náði veiðigjaldamálinu í gegnum Alþingi í sumar en hatrammt málþóf stjórnarandstöðunnar varð til þess að ekki náðist að afgreiða 44 önnur mál, mörg hver mjög mikilvæg. Stjórnarskráin leyfir ekki að mál lifi milli þinga og því verður að endurflytja þau og fjalla um alveg frá grunni. Dagur B. Eggertsson, þingmaður og fyrrverandi borgarstjóri, er gestur Ólafur Arnarsonar í hlaðvarpi Eyjunnar.

Hægt er að hlusta á brot úr þættinum hér:

Eyjan - Dagur B - 1
play-sharp-fill

Eyjan - Dagur B - 1

„Kannski stóra breytingin frá því að vera í borginni og taka sæti á Alþingi er að takturinn er svolítið annar. Takturinn er þingvetur á meðan í borginni, þá er auðvitað verið að taka ákvarðanir á hverjum degi, eins og kannski í ráðuneytunum. Og svo er þessi vikulegi taktur í borgarráði þar sem öll stór mál fara í gegn, þannig að þú ert svona að afgreiða mál í hverri viku, en þarna er þetta svona hægari taktur og, við kannski nefnum það sjaldan, en aðferðafræði þjóðþinganna gengur út á það að nota sér það vit sem býr í samfélaginu. Þess vegna eru málin send út til kynningar og umsagnar og svo fáum við skriflegar umsagnir frá þeim sem eitthvað fyrir brjósti brennur varðandi málin og tölum við gesti þannig að afgreiðsla mála takmarkast ekki af því viti sem er í þinghúsinu sjálfu.“

Nei, nei, sem kann að vera gott undir mörgum kringumstæðum.

„Það getur nefnilega kristallað mál og ef maður er frjálslyndur lýðræðissinni, eins og við erum nú kannski flestir Íslendingar, vonandi, þá trúir maður auðvitað á það að hlustun og rökræður leiði til betri niðurstöðu á endanum, jafnvel þó að það þurfi stundum að takast á um eitthvað sem kannski tengist hagsmunum eða mismunandi sjónarhornum en það er í grunninn hollt að fá fram þessi ólíku sjónarmið.“

Nú sáum við náttúrulega í vor, þegar að þingið endaði, ja, vor/sumar. Þú nefnir þennan ólíka takt og það að málin eru ekki afgreidd vikulega eins og í borginni. Mál eru að sigla í gegnum heilan þingvetur og eru svo afgreidd að vori. Það er oft svona takturinn í þessu.

„Ja, eða ekki.“

Eða ekki.

„Það sem að var auðvitað mikilvægt fyrir stjórnina, og bara samfélagið, var að við kláruðum veiðigjöldin í sumar. En það sem kannski fékk ekki mikla athygli var að fórnarlömbin voru ein 44, bara mörg býsna mikilvæg og góð mál sem ekki náðist að klára þannig að við erum svona með einn og hálfan skammt í vetur, við erum bæði á fullu að kljást við málin sem að voru langt komin í vor. Og svo að fá inn ný mál hérna til þingsins til þess að setja okkur inn í og afla umsagna um og vonandi klára sem flest á þessum vetri.“

Maður veltir fyrir sér hvort það er ekki hægt að breyta aðeins taktinum í þingstörfum og afgreiðslu þingmála þannig að þetta sé svona kannski jafnara yfir þingveturinn. Ég ímynda mér að mikilvægt atriði varðandi slíkt væri að þingmál lifi. Þau deyji ekki bara þegar þinginu lýkur. Þá ertu kominn á núllpunkt.

„Já, auðvitað er galið að þurfa að byrja upp á nýtt, það er augljóst en þetta er nú eitt af því sem að stendur í stjórnarskránni. Og verður ekki breytt nema að breyta stjórnarskránni. Þetta kannski tekur mið af okkur allt öðru samfélagi heldur en við lifum í dag þar sem einhvern veginn var bara mikið lengra á milli þinga, miklu minna umleikis, flækjustigið í samfélaginu allt annað. Þetta er bara eitt af því sem þyrfti að uppfæra.“

Hægt er að hlusta á hlaðvarpið í heild sinni hér:

Einnig er hægt að hlusta á Spotify.
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 vikum
Nína Richter skrifar: Þegar Hailey Bieber seldi mér sjálfa mig
Eyjan
Fyrir 2 vikum
Orðið á götunni: Leiðtogar fylkinga Sjálfstæðisflokksins yfirbjóða hvor annan í stóryrðum vegna bensínlóðamála
Hide picture