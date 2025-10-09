fbpx
Fimmtudagur 09.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Dagur B. Eggertsson: Sjálfstæðismenn tala gegn betri vitund – tillaga Guðlaugs Þórs tefur Sundabraut um mörg ár eða sópar út af borðinu

Eyjan
Fimmtudaginn 9. október 2025 19:30

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Það eru Sjálfstæðismenn sem hafa staðið í vegi fyrir lagningu Sundabrautar og tafið í áraraðir og ekkert komst á skrið fyrr en þeir viku úr samgönguráðuneytinu. Hluti söluandvirðisins þegar ríkisstjórn Davíðs Oddssonar seldi Símann skömmu fyrir hrun var ætlaður í gerð Sundabrautar. Peningarnir voru geymdir í Seðlabankanum og töpuðust allir, ásamt fé fyrir nýjum Landspítala og fleiru. Um árabil hefur Sjálfstæðisflokkurinn sakað Reykjavíkurborg um að tefja lagningu Sundabrautar gegn betri vitund. Nú reynir þingmaður Sjálfstæðismanna enn að tefja málið.

Þetta kemur fram í pistli sem Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar og fyrrverandi borgarstjóri, birtir í Morgunblaðinu í dag. Hann rifjar upp hvernig Sundabrautarverkefnið lenti upp á skeri þegar Vegagerðin ætlaði einhliða að fara brúarleið á svokallaðri innri leið árið 2004. Brúin hefði beint mikilli umferð inn í íbúðahverfin í Laugardal, auk þess sem hún hefði skert lífsgæði íbúa í Grafarvogi.

Dagur vitnar í samtal Davíðs, sem þá var orðinn seðlabankastjóri, og Geirs H. Haarde, þáverandi forsætisráðherra, um risalán til Kaupþings á síðasta degi bankans og segir þá augljóslega hafa gert sér grein fyrir áhættunni af lánveitingunni:

„Davíð sem hljóðritaði samtalið og birti orðrétt á síðum Morgunblaðsins sagði: „Við megum ekki setja íslenska ríkið á galeiðuna.“ Og Geir svarar: „Nei, nei, þetta eru 100 milljarðar, spítalinn og Sundabrautin.““

Dagur heldur áfram: „Sjálfstæðisflokkurinn vissi auðvitað þessa ástæðu fyrir frestun Sundabrautar. Í umræðunni lét flokkurinn þó alltaf að því liggja að Reykjavíkurborg væri að tefja. Það heyrist enn. Staðreyndin er sú að undirbúningur Sundabrautar komst ekki á skrið fyrr en Sjálfstæðisflokkurinn vék úr samgönguráðuneytinu og Sigurður Ingi formaður Framsóknarflokksins tók við. Við gerðum fyrsta og eina samkomulagið um málið árið 2021. Eftir því er nú unnið.“

Nú er fram undan kynning á samanburði milli ganga og brúar þar sem metin eru áhrif þessarar miklu framkvæmdar á nærliggjandi hverfi, umferðina almenn, umhverfi og almannahag. Dagur segist vonast eftir góðri umræðu um þessa kosti.

Hann gagnrýnir harðlega framgöngu Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, þingmanns Sjálfstæðisflokksins, að undanförnu:

„Sjálfstæðisflokkurinn er nú að skrifa nýjan kafla í sögu sinni um Sundabraut. Eftir að hafa gagnrýnt borgina og aðra fyrir að vilja Sundabraut í göngum og kallað það tafa-taktík þá hefur þingmaður þeirra, Guðlaugur Þór Þórðarson, nú gagnrýnt áform um Sundabraut harðlega á tveimur opnum íbúafundum og ekki færri en þremur viðtölum í Morgunblaðinu.

Guðlaugur heldur því ítrekað fram að Samgöngusáttmálinn geri ekki ráð fyrir Sundabraut og að Sæbraut geti ekki tekið við umferð frá henni. Þetta er rangt. Sæbrautarstokkur sem er lykilframkvæmd sáttmálans er beinlínis hannaður með Sundabraut í huga. Guðlaugur segist nú vilja göng alla leið upp á Kjalarnes, vitandi það að slík útfærsla myndi tefja málið um fjölmörg ár og líklega koma í veg fyrir hana vegna kostnaðar. Ætli honum verði að ósk sinni?“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

EyjanFastir pennar
Fyrir 16 klukkutímum
Dagur B. Eggertsson: Sjálfstæðismenn tala gegn betri vitund – tillaga Guðlaugs Þórs tefur Sundabraut um mörg ár eða sópar út af borðinu
EyjanFastir pennar
Í gær
Þorsteinn Pálsson skrifar: Skortur á skilningi
Eyjan
Í gær
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi
Eyjan
Í gær
Imperio aðili að rammasamningi NATO
Eyjan
Í gær
Vextir og verðbólga: Seðlabankinn í sjálfheldu – vítahringur verðtryggingar og skammsýni
Eyjan
Í gær
Snorri með ákall: „Tel að nú geti farið í hönd tími sögulegrar sóknar fyrir Miðflokkinn“
Eyjan
Í gær
Sigurður Hólmar skrifar: Gagnsæi á kostnað fatlaðra og aldraðra
EyjanFastir pennar
Í gær
Jón Skafti ráðinn forstöðumaður erlendra viðskipta hjá Póstinum

Pennar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Skortur á skilningi
Davíð Þór Björgvinsson skrifar: Af útlenskum lögum á Íslandi
Thomas Möller skrifar: Hvað ef ESB væri ekki til?
Svarthöfði skrifar: Tilvistarkreppa Sjálfstæðismanna – hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi?

Mest lesið

„Sjáðu hvernig hann er búinn að taka Ölfus og snúa þessu við eins og blautum gúmmívettling“
Díana nefnir dæmi um ótrúlega stöðu námsláns sem hefur verið greitt af í 12 ár
Viktoría þurfti að horfast í augu við áföllin til að byggja sig upp á ný – „Það tók mig mörg ár að muna hvað barnapían gerði mér“
Giftir „gagnkynhneigðir“ menn flykkjast að Binna á Grinder
Nóg að gera í svefnherberginu eftir Ozempic en hvimleið aukaverkun eyðileggur fjörið

Nýlegt

Sonur Esterar lenti í klóm sértrúarsafnaðar – Kom mjög vannærður og blankur heim
Einn stolinn sími hratt af stað einni stærstu lögregluaðgerð Bretlands
Ákall frá fjölskyldu Möggu Stínu: „Við höfum misst allt samband“ – Var í skipi sem var stöðvað í nótt
Bjóst alls ekki við að lenda í þessu á Íslandi: „Þetta er búið að eyðileggja ferðina fyrir mér”
Jón Gnarr fullur iðrunar: „Mikið finnst mér leiðinlegt að heyra þetta“
Norskur læknir með vondar fréttir fyrir Arsenal
Austurríkismenn hóta að halda ekki Eurovision ef Ísraelum verður vikið úr keppni
Eiríkur Hauks endurgerir Borgarinn
Keypti hund dýrum dómum en á að fá hann endurgreiddan – Reyndist vera „gallaður“
Bruno ætlar að afþakka Sádí Arabíu aurana í janúar
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Svarthöfði skrifar: Tilvistarkreppa Sjálfstæðismanna – hver er munurinn á Reykjavík og Kópavogi?
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Orðið á götunni: Hreinsanir í borgarstjórn – konur áfram í valdastöðum

Orðið á götunni: Hreinsanir í borgarstjórn – konur áfram í valdastöðum
EyjanFastir pennar
Fyrir 4 dögum
Björn Jón skrifar: „Þorðu að vera þjóðrækinn“
Eyjan
Fyrir 4 dögum
Orðið á götunni: Er ekki bara komið nóg af Framsókn?
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér

Sigmundur Ernir skrifar: Skerðu niður sem lengst frá sjálfum þér
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Orðið á götunni: Stóra Miðflokksfléttan

Orðið á götunni: Stóra Miðflokksfléttan
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Heitirðu Óttar?
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Orðið á götunni: Sjálfstæðismenn með Gallupkönnun um fylgi við mögulega oddvita

Orðið á götunni: Sjálfstæðismenn með Gallupkönnun um fylgi við mögulega oddvita
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Snorri býður sig fram til varaformanns
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Ingibjörg vill verða varaformaður Miðflokksins
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp

Nína Richter skrifar: Þegar Play ýtti á stopp
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Maður breytinga allt í einu harður á móti – hvað veldur?

Orðið á götunni: Maður breytinga allt í einu harður á móti – hvað veldur?
Eyjan
Fyrir 1 viku
Segja Finnbjörn tala af „yfirborðskenndum hætti um grafalvarleg vandamál“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Segir orðaskipti Guðrúnar og Dags vera ein af ástæðum þess að fólk á erfitt með að treysta stjórnmálafólki
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Sigmundur Davíð og Steingrímur J. sem einn maður
Eyjan
Fyrir 1 viku
Daði Már Kristófersson: Ábatinn meiri fyrir Ísland ef við göngum lengra í Evrópusamvinnunni
Eyjan
Fyrir 1 viku
Andri Snær gefur lítið fyrir boð Stefáns Einars – „Á ég að mæta í viðtal til að rangfærslurnar verði viral?“
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Sahara og Olís tilnefnd til tvennra alþjóðlegra verðlauna

Sahara og Olís tilnefnd til tvennra alþjóðlegra verðlauna
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Snjallsíminn og frelsi barnanna okkar
Eyjan
Fyrir 1 viku

Daði Már Kristófersson: Flokkarnir eru þrír og ólíkir en starfa saman eins og einn samhentur flokkur

Daði Már Kristófersson: Flokkarnir eru þrír og ólíkir en starfa saman eins og einn samhentur flokkur
Eyjan
Fyrir 1 viku
Þórkatla skilar 18 milljarða tapi – Endurskoðendur segja óvissu ríkja um rekstrarhæfi félagsins
Eyjan
Fyrir 1 viku
Kristrún Frostadóttir á lista með Lamine Yamal og Becky G
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?

Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Daði Már Kristófersson: Hvatinn til að gera betur er veikur hjá hinu opinbera

Daði Már Kristófersson: Hvatinn til að gera betur er veikur hjá hinu opinbera
Eyjan
Fyrir 1 viku
Hlutabréfaverð í Icelandair rýkur upp eftir tíðindi dagsins
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir