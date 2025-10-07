Orðið á götunni: Átökin í borginni – stóra prófið fyrir Guðrúnu Hafsteins

Það er ekkert leyndarmál að Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðismanna í borgarstjórn, er ekki í stuðningsmannaliði Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns flokksins. Hildur er góð vinkona Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur og studdi hana með ráðum og dáð í formannsslagnum þar sem Guðrún fór með sigur af hólmi.
Guðrún fór hægt af stað sem formaður og lagði ekki í að skipta um formann þingflokksins fyrr en nú rétt áður en nýtt þing kom saman. Ástæðan fyrir því var sú að Guðrún fann vel að hún er í raun í minnihluta í eigin þingflokki þar sem meirihluti þingmanna studdi Áslaugu Örnu í formannskjörinu og hefur ekki fylgt sér að baki nýjum formanni. Guðrún hefur þó sótt í sig veðrið og á dögunum var einhverjum starfsmönnum þingflokks Sjálfstæðismanna sagt upp og greinilegt er að hún er að treysta tök sín á flokknum.
Margir búast við því að næsta fórnarlamb formannsins verði Hildur Björnsdóttir. Orðið á götunni er að mikil átök séu nú meðal stuðningsmanna Guðrúnar um það hvort ráðast beri til atlögu gegn Hildi. Í þingkosningunum í nóvember fékk Sjálfstæðisflokkurinn rúmlega 17 prósent í báðum Reykjavíkurkjördæmunum en undir forystu Hildar er flokkurinn að mælast með um og yfir 30 prósent í borginni í könnunum.
Orðið á götunni er að Guðrún átti sig á því að verði reynt að bola Hildi úr oddvitasætinu muni verða mikil hjaðningavíg, auk þess sem alls óvíst sé hvort það takist. Jafnvel þó að það tækist yrði flokkurinn klofinn í herðar niður eftir þann slag og erfitt yrði að sameina fylkingar fyrir sjálfar borgarstjórnarkosningarnar. Guðrún er sögð andsnúin því að tefla fram oddvitaframbjóðanda til höfuðs Hildi af þessari ástæðu.
Orðið á götunni er að það flæki svo málið að í raun hafi Guðrún mjög takmarkaða stjórn á fylgismönnum sínum. Stafar það af því að sjálf á Guðrún ekki ýkja marga harða stuðningsmenn, kjarninn í hennar stuðningsmannahópi eru stuðningsmenn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar.
Orðið á götunni er að Guðlaugur Þór og hans stuðningsmenn vilji ólmir ná tökum á borgarstjórnarflokknum með því að raða sínu fólki þar á framboðslista. Þeir eru búnir að bola andstæðingum Guðlaugs Þórs úr flestum valdastöðum flokksins á landsvísu en hafa ekki náð tangarhaldi á borgarstjórnarflokknum. Nú telja þeir vera dauðafæri til að hrifsa líka til sín öll völd í borgarstjórnarflokknum.
Orðið á götunni er að Guðlaugur Þór hafi ekki útilokað að fara sjálfur gegn Hildi í prófkjöri en sé einnig opinn fyrir því að styðja einhvern annan í slíkum slag. Nú stendur Guðrún frammi fyrir stóra prófinu: Getur hún haft hemil á Guðlaugi Þór og stuðningsmönnum hans? Hún veit sem er að pólitísk framtíð hennar veltur á úrslitum sveitarstjórnarkosninganna í vor, og ekki hvað síst í Reykjavík og stöðu flokksins í framhaldinu.