fbpx
Fimmtudagur 02.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Eyjan
Eyjan

Orðið á götunni: Maður breytinga allt í einu harður á móti – hvað veldur?

Eyjan
Fimmtudaginn 2. október 2025 15:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ársæll Guðmundsson, skólastjóri Borgarholtsskóla, hefur verið einna háværastur þeirra sem gagnrýna harðlega áform Guðmundar Inga Kristinssonar, menntamálaráðherra, um skipulagsbreytingar á framhaldsskólastigi sem fela í sér að komið verður upp nýju stjórnsýslustigi þar sem 4-6 svæðisskrifstofur fá það hlutverk að halda utan um rekstur skólanna og veita þeim stuðning og þjónustu. Tengist þetta samræmingu á gæðum náms og því að auka á faglegan stuðning við skólana, auk þess sem hið nýja stjórnsýslustig tryggir að ekki verður það lengur sami aðili sem veitir skólunum þjónustu og hefur eftirlit með henni.

Orðið á götunni er að hin harða gagnrýni Ársæls, sem er nokkuð umdeildur innan skólasamfélagsins, komi mörgu skólafólki verulega á óvart. Fram til þessa hefur Lárus verið mjög hlynntur hvers kyns breytingum á framhaldsskólanum og hallur undir ráðamenn hverju sinni.

Ársæll er gamall VG-maður úr Skagafirðinum og gegndi m.a. á tímabili stöðu sveitarstjóra Skagafjarðar er VG og Sjálfstæðisflokkur voru þar í meirihluta 2002-6. Ekki var þó eining um hann í því starfi og árið 2005 stóð til að reka Ársæl eftir að hann móðgaðist og hreytti ónotum í sveitastjórnarfulltrúa eftir að sveitarstjórnin synjaði honum um ferðastyrk til að sækja ráðstefnu í Brüssel. Komin var fram tillaga frá oddvita Sjálfstæðismanna um að segja Ársæli upp störfum er hann baðst afsökunar á orðum sínum í garð sveitarstjórnarmanna og afstýrði uppsögn.

Katrín Jakobsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra, skipaði Ársæl skólastjóra Iðnskólans í Hafnarfirði árið 2010. Nokkrum árum síðar hvarf hann til verkefna í menntamálaráðuneytinu þar sem hann vann m.a. að sameiningu Iðnskólans í Hafnarfirði og Tækniskólans. Þetta var á vakt Illuga Gunnarssonar þáverandi menntamálaráðherra. Ársæll var einnig lykilmaður í þeim starfshópi Illuga sem lagði drög að styttingu framhaldsskólans í þrjú ár, en Illugi keyrði þá breytingu í gegn og orðið á götunni er að undirbúningur og upplegg þess verkefnis hafi verið verulega ábótavant.

Árið 2016 var Ársæll skipaður skólastjóri Borgarholtsskóla þrátt fyrir að skólanefnd skólans hafi verið einu máli á því að annar umsækjandi væri hæfastur. Orðið á götunni þá var að Ársæll nyti sérstaks velvilja Illuga sem var raunar vanhæfur til að skipa í stöðuna vegna þess að Ársæll var starfsmaður hans í ráðuneytinu. Mikil óánægja varð með skipunina og sagði einn skólanefndarmaður af sér og kallaði skipunina spillingu, sagði altalað að staðan hafi verið eyrnamerkt Ársæli.

Ársæll komst í fréttirnar fyrr á þessu ári vegna samskipta sinna við Ingu Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, út af skóm barnabarns Ingu sem höfðu horfið í skólanum. Áttu þau símtal og orðið götunni er að ekki einungis hafi Ársæll rofið trúnað við Ingu er hann greindi frá tveggja manna tali þeirra á kennarastofu skólans heldur hafi hann jafnframt lagt Ingu orð í munn er hann sakaði hana um að hafa hótað að beita valdi sínu til að kalla lögreglu að málinu.

Orðið á götunni er að framganga Ársæls í því máli hafi verið ámælisverð. Um mjög viðkvæmt mál var að ræða sem snerti hagsmuni barns í skólanum en það hafi samt ekki stoppað skólastjórann í því að gaspra um málið við óviðkomandi innan skólans og fleyta þar með af stað sögu – lítilli fjöður sem varð að hænu eins og svo oft gerist með gróusögur sem komið er í gang. Þegar málið komst í fjölmiðla þóttist skólastjórinn allt í einu vera alheilagur og neitaði að tjá sig um tveggja manna tal sitt við ráðherrann. Kvartaði síðan undan því ráðherra væri að vega að starfsheiðri hans en virðist hafa látið sig það litlu varða að trúnaðarrof hans stofnaði heill barns sem hann bar ábyrgð á í skólanum í hættu.

Þann 17. september var tilkynnt um hið áformaða stjórnsýslustig til að annast rekstur og mannauð framhaldsskóla. Strax daginn eftir var Ársæll kominn í fjölmiðla með sleggjudóma um áformin og fordæmdi þau á allan hátt. Orðið á götunni er að það sé athyglisvert hversu harkalega Ársæll gagnrýnir menntamálaráðherra og áform hans vegna þess að Ársæll er þekktur fyrir að standa þétt með hverjum þeim breytingatillögum sem frá ráðherrum koma og virðist hafa notið þess ríkulega þegar kemur að embættisveitingum, ef marka má aðdraganda og eftirmál þess að hann var skipaður skólastjóri Borgarholtsskóla.

Orðið á götunni er að vert sé að hafa í huga að menntamálaráðherra nú sé vissulega hvorki Vinstri grænn né Sjálfstæðismaður. Ráðherrann er úr Flokki fólksins og nú eru sannarlega engar líkur á að nein staða á hinu nýja stjórnsýslustigi verði „eyrnamerkt“ Ársæli Guðmundssyni.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

Eyjan
Fyrir 1 klukkutíma
Orðið á götunni: Maður breytinga allt í einu harður á móti – hvað veldur?
Eyjan
Fyrir 6 klukkutímum
Segja Finnbjörn tala af „yfirborðskenndum hætti um grafalvarleg vandamál“
EyjanFastir pennar
Fyrir 10 klukkutímum
Segir orðaskipti Guðrúnar og Dags vera ein af ástæðum þess að fólk á erfitt með að treysta stjórnmálafólki
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
Eyjan
Fyrir 23 klukkutímum
Orðið á götunni: Sigmundur Davíð og Steingrímur J. sem einn maður
Eyjan
Í gær
Daði Már Kristófersson: Ábatinn meiri fyrir Ísland ef við göngum lengra í Evrópusamvinnunni
EyjanFastir pennar
Í gær
Andri Snær gefur lítið fyrir boð Stefáns Einars – „Á ég að mæta í viðtal til að rangfærslurnar verði viral?“
Eyjan
Í gær
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?

Pennar

Þorsteinn Pálsson skrifar: Verðfall í búð reynslunnar
Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
María Rut Kristinsdóttir skrifar: Snjallsíminn og frelsi barnanna okkar
Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?

Mest lesið

Hannes segist hafa verið hent eins og kúkableyju – „Mér þykir leiðinlegt að tilkynna þér þetta“
Ný afbrigði COVID láta á sér kræla með sársaukafullum einkennum
Karl Ágúst blandar sér í eldheita umræðuna – „918 KRÓNUR FYRIR HVERJA BLAÐSÍÐU? ER ÞAÐ EKKI ALLTOF MIKIÐ?“
Íslendingar ekki á meðal lauslátustu þjóða heims – Þetta dregur okkur niður
Bandarískir Costco viðskiptavinir öfundsjúkir út í þá íslensku út af þessu – „Þetta lítur út fyrir að vera ljúffengt“

Nýlegt

Svarthöfði skrifar: Dans og leikur í Marbella – kennitöluflakk til Möltu?
Jón Viðar varð vitni að bardaga hvítabjarnar og svartbjarnar – „Virðist sem menn hafi aldrei áður náð þessu á mynd“
Erlendur ferðamaður sár og svekktur yfir hraðasekt – „Er eitthvað sem ég get gert í þessu?”
Sigríði var sagt upp sem flugfreyju og segist hafa verið svikin af samstarfskonum – „Ég hef ekki heyrt frá þeim síðan“
Hefur smakkað sama réttinn um allan heim – Segir hann bestan á Íslandi
Amorim mátti ekki selja þrjá leikmenn en tveir þeirra eru farnir
Ríkharð segir áhugaverðar sögur á kreiki um hugsanlega heimkomu Heimis
Birta mynd af meintum hryðjuverkamanni í Manchester
Alonso í holu í Madríd – Lykilmenn í fréttum og sagðir ósáttir með hann
Íþróttakonan Hekla Sif: Átröskunin tók yfir líf mitt
Eyjan
Í gær
Daði Már Kristófersson: Flokkarnir eru þrír og ólíkir en starfa saman eins og einn samhentur flokkur
Eyjan
Í gær

Þórkatla skilar 18 milljarða tapi – Endurskoðendur segja óvissu ríkja um rekstrarhæfi félagsins

Þórkatla skilar 18 milljarða tapi – Endurskoðendur segja óvissu ríkja um rekstrarhæfi félagsins
Eyjan
Í gær
Kristrún Frostadóttir á lista með Lamine Yamal og Becky G
EyjanFastir pennar
Fyrir 2 dögum
Svarthöfði skrifar: Þykir engum vænt um Stefán Einar og Morgunblaðið?
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Daði Már Kristófersson: Hvatinn til að gera betur er veikur hjá hinu opinbera

Daði Már Kristófersson: Hvatinn til að gera betur er veikur hjá hinu opinbera
Eyjan
Fyrir 3 dögum

Hlutabréfaverð í Icelandair rýkur upp eftir tíðindi dagsins

Hlutabréfaverð í Icelandair rýkur upp eftir tíðindi dagsins
EyjanFastir pennar
Fyrir 3 dögum
Björn Jón skrifar: Séra Friðrik, Friðrik V og Guðríður Þorbjarnardóttir
Eyjan
Fyrir 4 dögum

Daði Már Kristófersson: Stenst ekki að leiðrétting veiðigjalda setji allt í kaldakol

Daði Már Kristófersson: Stenst ekki að leiðrétting veiðigjalda setji allt í kaldakol
Eyjan
Fyrir 4 dögum
VG býður fram í eigin nafni í borginni – Svandís fer ekki aftur í borgarmálin
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Orðið á götunni: Ólíkt hafast þeir að Guðmundur í Brim og Binni blanki
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum

Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!

Sigmundur Ernir skrifar: Frelsi er sumsé fyrir þá heppnu og útvöldu!
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Daði Már Kristófersson: Ríkissjóð þarf að reka með afgangi – áföll munu ríða yfir

Daði Már Kristófersson: Ríkissjóð þarf að reka með afgangi – áföll munu ríða yfir
Eyjan
Fyrir 5 dögum
Sigurður Hólmar Jóhannesson skrifar: Já Takk – Tími til kominn að standa með fötluðu fólki
EyjanFastir pennar
Fyrir 5 dögum
Óttar Guðmundsson skrifar: Stóra lykkjumálið
Eyjan
Fyrir 5 dögum

Orka hlýtur alþjóðleg markaðsverðlaun

Orka hlýtur alþjóðleg markaðsverðlaun
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Daði Már Kristófersson: Samsköttun hjóna vinnur gegn jöfnuði og nýtist fáum
Eyjan
Fyrir 6 dögum
Ásmundur Einar hættur í stjórnmálum
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum
Svarthöfði skrifar: Stórt skarð höggvið í raðir skrímsladeildarinnar?
EyjanFastir pennar
Fyrir 6 dögum

Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?

Nína Richter skrifar: Lof is blænd – Arctic?
Eyjan
Fyrir 6 dögum

Daði Már Kristófersson: Sannfærður um hallalaus fjárlög fyrir 2027 – samhent ríkisstjórn klárar málin

Daði Már Kristófersson: Sannfærður um hallalaus fjárlög fyrir 2027 – samhent ríkisstjórn klárar málin
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: Vandræðagangur hjá Sjálfstæðismönnum í borginni – er Katrín svarið?
Eyjan
Fyrir 1 viku

Vilhjálmur greinir frá uppsögnum hjá Norðuráli í dag – „Það er ömurlegt og þungbært að missa lífsviðurværi sitt“

Vilhjálmur greinir frá uppsögnum hjá Norðuráli í dag – „Það er ömurlegt og þungbært að missa lífsviðurværi sitt“
Eyjan
Fyrir 1 viku
Edda María leiðir stafræna markaðsþjónustu Vettvangs
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku
Þorsteinn Pálsson skrifar: Tíðindalaus uppskeruhátíð eða hvað
Eyjan
Fyrir 1 viku

Orðið á götunni: Leiðir fyrrum formaður Stúdentaráðs lista Viðreisnar í Reykjavík?

Orðið á götunni: Leiðir fyrrum formaður Stúdentaráðs lista Viðreisnar í Reykjavík?
EyjanFastir pennar
Fyrir 1 viku

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn

Thomas Möller skrifar: Veisla hjá Viðreisn
Eyjan
Fyrir 1 viku
Guy Verhofstadt: Evrópa þarf að þjappa sér betur saman og byggja upp hernaðarmátt í gerbreyttri heimsskipan
Eyjan
Fyrir 1 viku
Orðið á götunni: SA reyna að slá ryki í augu fólks – skammast sín samt pínulítið