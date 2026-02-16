Á meðan Maguire baðaði sig á Íslandi skellti Bruno sér heim og vakti mikla athygli

Bruno Fernandes, fyrirliði Manchester United og portúgalska landsliðsins, vakti athygli í heimalandi sínu í gær þegar hann mætti á leik hjá Paços de Ferreira gegn Torreense í portúgölsku deildarkeppninni.
Fernandes sást á pöllunum fylgjast grannt með leiknum og heilsaði nokkrum stuðningsmönnum sem þekktu hann. Myndir og myndskeið af honum á vellinum fóru fljótt í dreifingu á samfélagsmiðlum þar sem stuðningsmenn lofuðu hann fyrir að sýna rótum sínum áhuga.
Bruno Fernandes watching Paços de Ferreira against Torreense in Portugal today [@sporttvportugal]
— utdreport (@utdreport) February 15, 2026
Miðjumaðurinn er þekktur fyrir að halda sterkum tengslum við portúgalska knattspyrnu þrátt fyrir að leika á Englandi. Hann hefur áður mætt á leiki hjá minni félögum í Portúgal þegar færi gefst, sérstaklega utan tímabils eða í stuttum fríum.
Leikmenn United fengu helgarfrí og var Harry Maguire mættur til Íslands en Bruno hélt heim á leið.
Stuðningsmenn Paços de Ferreira voru ánægðir með heimsóknina og sögðu hana jákvæða kynningu fyrir félagið. Fernandes heldur svo aftur til Englands þar sem annasamt tímabil bíður með Manchester United.