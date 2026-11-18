Manchester United er að fara að skrifa nýjan kafla í sögu félagsins með ráðningu Sílviu Tuya, sem verður fyrsta konan til að taka sæti í þjálfarateymi aðalliðs karla.
Tuya kemur til félagsins ásamt Mauricio Pochettino, nýjum knattspyrnustjóra United, en þau störfuðu saman hjá bandaríska karlalandsliðinu.
Hún mun sjá um styrktar- og líkamsþjálfun leikmanna og starfa náið með Pochettino og syni hans, Sebastiano, sem er einnig í þjálfarateyminu.
Tuya er með doktorsgráðu á sviði afreksíþrótta og hefur meðal annars starfað hjá Barcelona-háskóla, Levante og Badalona á Spáni.
Hún hefur einnig reynslu af þjálfun í öðrum íþróttagreinum, þar á meðal tennis, körfubolta og ruðningi.
Tuya mun taka virkan þátt í daglegum æfingum United og sitja á varamannabekk liðsins á leikdögum.
Pochettino tekur við United eftir brottrekstur Michael Carrick og stýrir liðinu í fyrsta sinn gegn Liverpool á Anfield um næstu helgi.