Viðræður Crystal Palace við Ismaila Sarr ganga illa og gæti Liverpool aftur reynt að kaupa hann. Football Insider segir frá.
Liverpool var til í að greiða 50 milljónir punda fyrir hinn 28 ára gamla Sarr síðasta sumar og kantmaðurinn vildi fara á Anfield. Palace tók þó ekki í mál að selja.
Lundúnafélagið vill fá Senegalann til að skrifa undir nýjan samning, en sá sem nú er í gildi rennur út eftir um tvö og hálft ár. Hann vill þó ekki gera neitt slíkt. Liðið er á botni ensku úrvalsdeildarinnar og var að skipta um stjóra en Thomas Frank er tekinn við af Pierre Sage.
Sarr vill því sjá hvernig málin þróast hjá félagi sínu. Ef hann fer þykir ólíklegt að það verði í janúar en skipti næsta sumar koma frekar til greina.