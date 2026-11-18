Mauricio Pochettino kvaddi í gær bandaríska landsliðið og hóf hann störf hjá Manchester United í dag. Argentínumaðurinn birti tilfinningaþrungna kveðju á samfélagsmiðlum eftir síðasta leik sinn með Bandaríkin.
„Það er aldrei auðvelt að kveðja, sérstaklega eftir allt sem við upplifðum saman. Þetta hafa verið tvö ótrúleg ár og ég er stoltur af því sem við afrekuðum,“ skrifaði Pochettino.
Bandaríkin unnu Haítí 2-0 í síðasta leik hans og tryggðu sér sæti í undanúrslitum Þjóðadeildar Norður- og Mið-Ameríku.
„Það er erfitt að fara en stundum kemur tækifæri í fótboltanum sem er ómögulegt að hafna. Ég hef alltaf trúað á að fylgja hjartanu, jafnvel þótt það þýði að yfirgefa stað þar sem mér hefur liðið mjög vel.“
Pochettino, sem er 54 ára, tekur við United af Michael Carrick og verður fyrsti leikur hans gegn Liverpool á Anfield á sunnudag.