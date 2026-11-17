Chelsea hefur áhuga á að fá Eli Junior Kroupi, 20 ára sóknarmann Bournemouth, til félagsins. Hefur kappinn verið sterklega orðaður við Arsenal.
Kroupi skoraði 13 mörk í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð og átti stóran þátt í því að Bournemouth tryggði sér sæti í Evrópukeppni.
Chelsea vill styrkja sóknarlínu sína og hefur þá einnig áhuga á Alex Scott, liðsfélaga Kroupi hjá Bournemouth.
Kroupi, sem getur bæði leikið sem fremsti maður og úti á kanti, skoraði sitt fyrsta mark fyrir franska landsliðið gegn Tyrklandi um helgina.
Bournemouth vill hins vegar ekki selja Frakkann í janúar og gætu áhugasöm félög því þurft að bíða fram á sumar með að reyna að fá hann til sín.