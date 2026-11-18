Fjöldi stórliða Evrópu hefur áhuga á Gabriel Rajkovic, 15 ára kantmanni Valerenga í Noregi.
Rajkovic varð yngsti leikmaður í sögu norsku úrvalsdeildarinnar þegar hann lék sinn fyrsta leik í mars, 15 ára og 20 daga gamall. Skákaði hann þar Martin Ödegaard sem átti metið.
Rajkovic hefur þá skorað þrjú mörk og lagt upp eitt í 17 deildarleikjum á tímabilinu.
Arsenal, Barcelona, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City og Real Madrid eru meðal félaganna sem fylgjast með honum.
Valerenga gæti farið fram á rúmlega 15 milljónir punda fyrir Rajkovic, sem yrði metfé fyrir leikmann úr norsku deildinni. Hann er samningsbundinn félaginu til ársloka 2028.