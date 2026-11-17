Ellie Collins, 26 ára sjónvarpskona sem fjallar um ensku úrvalsdeildina, hefur leitað til lögreglu eftir að óþekktur aðili þóttist vera hún og sendi þekktum íþróttamönnum skilaboð.
Collins greindi frá málinu á Instagram og sagði viðkomandi hafa notað nafn hennar og mynd á WhatsApp til að hafa samband við íþróttastjörnur.
„Þetta hefur verið að gerast af og til í nokkra mánuði og virðist hafa færst í aukana undanfarið,“ sagði Collins.
„Ég hef tilkynnt þetta til lögreglunnar og hún bað mig um að vekja athygli á þessu, sérstaklega meðal þeirra sem ég hef unnið með eða tengst í fótboltaheiminum.“
Collins varaði fólk við því að svara skilaboðum frá einhverjum sem þættist vera hún og hvatti þá sem væru í vafa til að hafa samband við sig beint á Instagram.
Sjónvarpskonan hefur starfað fyrir Premier League Productions og tekið viðtöl við margar stórstjörnur undanfarin ár.
Hún er með tæplega 60 þúsund fylgjendur á Instagram og hefur einnig fjallað um NFL-deildina og Meistaradeild Evrópu.