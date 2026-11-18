Mauricio Pochettino, nýr knattspyrnustjóri Manchester United, er mættur til Manchester og hefur þegar sent nágrönnum sínum í Manchester City skýr skilaboð.
Argentínumaðurinn lenti í Manchester um hádegisbil í dag eftir að hafa ferðast með einkaþotu frá Bandaríkjunum, þar sem hann stýrði bandaríska landsliðinu í síðasta sinn í 2-0 sigri gegn Haítí í gærkvöldi.
Í síðasta viðtali sínu vestanhafs var Pochettino strítt með því að Manchester væri blá borg og yrði það alltaf, með vísan til yfirburða Manchester City undanfarin ár.
Pochettino var fljótur að svara. „Engan veginn. Þið eigið eftir að sjá,“ sagði hann ákveðinn.
„Gefið mér tíma. Gefið mér tíma og þetta mun breytast.“
Pochettino tekur við United af Michael Carrick, sem var rekinn í síðustu viku eftir erfiða byrjun liðsins á tímabilinu.
Argentínumaðurinn kvaddi bandaríska landsliðið með tilfinningaþrunginni færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann þakkaði fyrir tvö góð ár.
„Það er aldrei auðvelt að kveðja, sérstaklega eftir allt sem við upplifðum saman.“
Hann viðurkenndi jafnframt að ákvörðunin um að yfirgefa Bandaríkin hefði verið erfið.
„Það koma ekki mörg tækifæri á ferlinum til að þjálfa félag eins og Manchester United. Það er erfitt að hafna slíku tækifæri.“
Pochettino stýrir United í fyrsta sinn gegn Liverpool á Anfield á sunnudaginn.