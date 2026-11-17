Arthur Dias, 19 ára gamall miðvörður Athletico Paranaense í Brasilíu, er orðaður við Liverpool, sem ku hafa sent útsendara til að fylgjast með kappanum.
Dias er örvfættur miðvörður sem hefur þegar leikið yfir 50 leiki með aðalliði Athletico Paranaense.
Tottenham reyndi að kaupa Dias síðasta sumar og bauð um 17 milljónir punda en því var hafnað. Brasilíska félagið er sagt vilja um 26 milljónir punda fyrir leikmanninn, sem er samningsbundinn til ársloka 2028.
Liverpool horfir til hans sem mögulegs framtíðarmanns í vörninni, til að mynda þar sem Virgil van Dijk á sennilega ekki mikið eftir á Anfield.