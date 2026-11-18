Manchester United er að ráða Silviu Tuya, 46 ára styrktar- og þolþjálfara, og verður hún fyrsta konan í sögu félagsins til að starfa í þjálfarateymi aðalliðs karla.
Tuya kemur til félagsins með Mauricio Pochettino, sem hefur störf hjá United í dag. Hún hefur starfað með honum hjá bandaríska landsliðinu frá því í október 2024 og varð þá einnig fyrsta konan í þjálfarateymi bandaríska karlalandsliðsins.
Tuya er með doktorsgráðu í íþróttavísindum og hefur meðal annars kennt við Barcelona-háskóla og starfað hjá kvennaliði Levante á Spáni.
Hún mun vinna náið með Sebastiano Pochettino, syni knattspyrnustjórans, við líkamlega þjálfun leikmanna United.
Pochettino tekur við af Michael Carrick eftir afar erfiða byrjun liðsins á tímabilinu. Fyrsti leikur hans verður gegn Liverpool á Anfield á sunnudaginn.