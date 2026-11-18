Peter Storey, fyrrum leikmaður Arsenal og enska landsliðsins, er látinn 81 árs að aldri. Arsenal minntist hans í gær.
Storey lék 501 leik fyrir Arsenal á árunum 1965 til 1977 og var lykilmaður í liðinu sem varð bæði Englands- og bikarmeistari árið 1971. Hann lék einnig 19 landsleiki fyrir England.
Storey lék bæði sem miðjumaður og bakvörður og var einkenni hans að vera grjótharður á vellinum. Hann lauk ferlinum hjá Fulham árið 1978 en komst síðar í kast við lögin og var dæmdur fyrir nokkur afbrot.
Storey rak meðal annars vændishús í London og fékk skilorðsbundinn dóm fyrir það árið 1979. Ári síðar var hann dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir peningafölsun. Hann hlaut einnig dóma fyrir bílaþjófnað og smygl á klámefni.
Arsenal mun minnast Storey fyrir heimaleikinn gegn Dortmund í Meistaradeildinni í næstu viku.