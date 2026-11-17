Manchester United hafði samband við Didier Deschamps, fyrrverandi landsliðsþjálfara Frakklands, áður en Mauricio Pochettino var ráðinn knattspyrnustjóri. Talksport greinir frá þessu.
Viðræðurnar urðu skammvinnar þar sem forráðamenn United grunaði að Deschamps væri að nota áhuga félagsins til að styrkja samningsstöðu sína gagnvart öðrum félögum.
Deschamps, sem gerði Frakka að heimsmeisturum árið 2018, hafði einnig fengið tilboð frá Al Ahli í Sádi-Arabíu upp á um 25 milljónir punda fyrir þriggja ára samning.
United skoðaði fleiri kosti, þar á meðal Antonio Conte og Eddie Howe, auk þess sem Julian Nagelsmann kom til greina.
Pochettino varð á endanum fyrir valinu og tók við af Michael Carrick eftir afar erfiða byrjun United á tímabilinu.