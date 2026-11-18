Barcelona hefur áhuga á að fá Rayan Ait-Nouri, bakvörð Manchester City, í janúar. Football Insider greinir frá.
City er tilbúið að selja þennan 25 ára gamla landsliðsmann Alsír fyrir 30 milljónir punda en Barcelona hefur ekki efni á að greiða þá upphæð. Félagið vill því fá hann á láni með kaupmöguleika.
Ait-Nouri hefur ekkert spilað í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu og er á eftir Josko Gvardiol og Nico O'Reilly í goggunarröðinni. City keypti hann frá Wolves fyrir 36 milljónir punda í fyrra.
Barcelona gæti þurft að selja Alejandro Balde áður en hægt væri að fá Ait-Nouri.