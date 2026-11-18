Declan Rice, miðjumaður Arsenal, hefur náð samkomulagi við félagið um nýjan fimm ára samning sem gildir til sumarsins 2031.
Samkvæmt Daily Mail er búist við að Rice skrifi undir á næstu dögum og verði í kjölfarið einn launahæsti leikmaður félagsins ásamt Bukayo Saka, sem þénar yfir 350 þúsund pund á viku.
Rice, sem er 27 ára, gekk til liðs við Arsenal frá West Ham sumarið 2023 fyrir 105 milljónir punda og hefur síðan fest sig í sessi sem einn mikilvægasti leikmaður liðsins.
Hann átti stóran þátt í því að Arsenal varð Englandsmeistari á síðasta tímabili og komst í úrslit Meistaradeildarinnar.
Þá er spænski markvörðurinn David Raya einnig sagður hafa náð samkomulagi í grundvallaratriðum um framlengingu á sínum samningi.
Núverandi samningar beggja leikmanna renna út árið 2028 en Arsenal vill tryggja sér þjónustu þeirra til lengri tíma.