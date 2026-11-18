Andri Lucas Guðjohnsen var besti leikmaður íslenska landsliðs í Þjóðadeildinni í haust samkvæmt einkunnagjöf 433.is.
Ísland vann riðil sinn í C-deildinni með 14 stig eftir fjóra sigra, tvö gegn Búlgaríu og tvo gegn Lúxemborg, og tvö jafntefli gegn Eistlandi. Liðið tryggði sér þar með sæti í B-deild.
Andri Lucas var sjóðheitur í keppninni og skoraði sex mörk, þar af þrennu í 5-0 sigri gegn Búlgaríu. Hann hefur einnig verið í miklu stuði með Blackburn í ensku B-deildinni undanfarið.
Andri Lucas fékk 7,2 í meðaleinkunn hjá 433.is í leikjunum sex og var þar með efstur allra.
Þar á eftir komu Orri Steinn Óskarsson og Hákon Rafn Valdimarsson, báðir með 6,7 í meðaleinkunn. Þeir fengu einnig einkunn í öllum sex leikjunum.
Við útreikninginn voru teknar saman einkunnir úr öllum leikjum Íslands. Aðeins leikmenn sem fengu einkunn í að minnsta kosti tveimur leikjum komu til greina við samantektina.