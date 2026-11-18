Amad Diallo, leikmaður Manchester United, svaraði gagnrýni stuðningsmanns félagsins fullum hálsi eftir að hafa klúðrað dauðafæri í landsleik Fílabeinsstrandarinnar gegn Gambíu.
Leiknum lauk með 2-2 jafntefli en Amad átti stoðsendinguna að jöfnunarmarki Fílabeinsstrandarinnar undir lok leiks.
Hann hefði hins vegar getað skorað sjálfur þegar hann fékk boltann á markteig eftir frábæra fyrirgjöf Yan Diomande, en skaut í þverslána.
Stuðningsmaður United, sem heldur úti vinsælli síðu á samfélagsmiðlum, gagnrýndi Amad harðlega fyrir klúðrið og benti á að hann hefði ekki skorað fyrir United í tæpt ár.
Amad var ekki skemmt yfir gagnrýninni og svaraði undir myndbandinu á Instagram.
„Haltu bara kjafti, bróðir. Þú ert farinn að tala allt of mikið. Farðu sjálfur að spila í mínu stað ef þetta fer svona mikið í taugarnar á þér.“
Amad hefur átt erfitt með að finna netmöskvana að undanförnu en vonast til að það breytist undir stjórn Mauricio Pochettino, nýs knattspyrnustjóra United.