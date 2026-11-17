Hiram Boateng, 30 ára miðjumaður enska félagsins York City, gæti átt yfir höfði sér þunga refsingu, jafnvel fangelsisdóm, en hann hefur verið ákærður fyrir að slá stuðningsmann í leik gegn Rochdale í apríl.
Boateng mætti fyrir dóm í Manchester á mánudag og neitaði sök. Hann er ákærður fyrir ógnandi hegðun sem getur varðað allt að sex mánaða fangelsi.
Atvikið átti sér stað í hreint ótrúlegum leik í lokaumferð ensku utandeildarinnar. Rochdale komst yfir á 95. mínútu og stuðningsmenn liðsins þustu inn á völlinn í þeirri trú að liðið hefði tryggt sér meistaratitilinn.
York jafnaði hins vegar á 103. mínútu og tryggði sér titilinn og sæti í ensku D-deildinni. Stuðningsmenn ruddust aftur inn á völlinn og í látunum virtist Boateng slá einn þeirra í andlitið.
Myndband af atvikinu sýnir jafnframt að stuðningsmaðurinn virðist hafa lagt hendur á Boateng áður en leikmaðurinn brást við.
York City hefur lýst yfir fullum stuðningi við Boateng en réttarhöldin eiga að hefjast í júní á næsta ári.