Ivan Toney, framherji Al-Ahli í Sádi-Arabíu og enska landsliðsins, hefur fengið synjun á beiðni um að fresta réttarhöldum sínum vegna mögulegrar þátttöku á EM 2028.
Toney er ákærður fyrir að hafa skallað og kýlt mann á skemmtistað í London þann 6. desember. Hann neitar sök en réttarhöldin eiga að hefjast 12. júní 2028, þremur dögum eftir að Evrópumótið hefst.
Lögmaður Toney óskaði eftir að réttarhöldunum yrði frestað fram í ágúst svo leikmaðurinn gæti tekið þátt í mótinu, yrði hann valinn í enska landsliðið.
Dómari hafnaði beiðninni og sagði hana byggða á getgátum. Hann tók þó fram að hægt væri að leggja fram nýja beiðni ef Toney yrði valinn í landsliðshópinn.
Toney, sem er þrítugur, lék með Englandi á HM síðasta sumar en var ekki valinn í nýjasta landsliðshópinn.