Gary Neville, fyrrverandi fyrirliði Manchester United, hefur komið Diogo Dalot til varnar en Portúgalinn hefur sætt mikilli gagnrýni fyrir frammistöðu sína á tímabilinu.
Neville telur að þrír aðrir varnarmenn félagsins ættu frekar að yfirgefa Old Trafford þegar Mauricio Pochettino tekur við stjórn liðsins.
„Ég held að Dalot væri fínn í góðri fjögurra manna varnarlínu. En hann er með hræðilega varnarlínu í kringum sig,“ sagði Neville í þættinum Stick to United.
„Hann gæti staðsett sig betur og verið betri með boltann. Hann gæti bætt sig á öllum sviðum, en mér finnst hann einfaldlega of auðvelt skotmark.“
Neville nefndi Noussair Mazraoui, Lisandro Martinez og Matthijs de Ligt sem leikmenn sem hann myndi losa sig við á undan Dalot.
„Ég myndi losna við Mazraoui löngu á undan honum. Sama gildir um Martinez og De Ligt.“
Hann gagnrýndi sérstaklega meiðslasögu De Ligt.
„Hann á við eitt stórt vandamál að stríða. Hann spilar ekki fótbolta. Þú vilt leikmenn sem þú getur treyst á að spili.“
Neville telur hins vegar að Pochettino eigi að halda Harry Maguire, Luke Shaw og Leny Yoro, auk Dalot.
Hann segir jafnframt nauðsynlegt að United styrki varnarlínuna með að minnsta kosti þremur nýjum leikmönnum á næstu félagaskiptagluggum.