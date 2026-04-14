Glódís eftir sögulegan leik: „Ég lærði mikið af henni, fékk að spila með henni í mörg ár“

Landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir var að vonum sátt með 1-0 sigur á Úkraínu í undankeppni HM í kvöld.
Sigurinn var afar mikilvægur upp á að vera í sem bestri stöðu fyrir umspil um sæti á HM, þangað sem Ísland hefur aldrei komist áður.
„Það er alltaf gaman að vinna fótboltaleiki og þetta var skyldusigur. Við vissum að þetta væri leikur sem við þurftum að vinna til að komast inn á HM, sem er draumur hjá okkur,“ sagði Glódís eftir leik.
Þetta var sögulegur leikur fyrir Glódísi, sem var að spila sinn 145. landsleik og fer hún þar með upp að hlið Söru Bjarkar Gunnarsdóttur í leikjafjölda. Setur hún svo væntanlega metið gegn Englandi á laugardag.
„Það er mjög góð tilfinning að vera komin upp að hlið Söru, sem er goðsögn í íslenskum fótbolta og átti frábæran feril. Ég lærði mikið af henni, fékk að spila með henni í mörg ár,“ sagði Glódís.
