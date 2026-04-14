Fáklædd kona olli árekstri – Sjáðu myndirnar

Helen Chamberlain var um árabil eitt þekktasta andlit breska sjónvarpsþáttarins Soccer AM á blómatíma hans. Ferill hennar er rifjaður upp í Daily Star.
Chamberlain lét ekki nægja að vera þáttastjórnandi og prófaði sig áfram í ýmsum hlutverkum, meðal annars sem fyrirsæta.
Eitt eftirminnilegasta atvikið tengt fyrirsætustörfum hennar átti sér stað á Trafalgar Square fyrir HM, þar sem hún kynnti nærfatasett tengt enska landsliðinu.
Hún hefur síðar sagt að uppákoman hafi valdið því að tveir tveggja hæða strætisvagnar hafi rekist saman þar sem ökumaður annars þeirra hafi misst einbeitingu.
Eftir að hafa hætt á Soccer AM, þar sem hún starfaði í rúm 20 ár, færði Chamberlain sig yfir í önnur verkefni, meðal annars hjá TNT Sports.
Í dag lifir hún rólegra lífi úti á landi þar sem hún sinnir búskap, bjargar hundum og fleira til.
Hún segir sjálf að eftir áratugi í sjónvarpi hafi einfaldlega verið kominn tími á nýjan kafla.