Bruno lætur United vita hvað þarf að gerast svo hann verði áfram

Bruno Fernandes hefur gefið sterk skilaboð til Manchester United um hvað þurfi til að hann framlengi samning sinn.
Portúgalski miðjumaðurinn, sem er 31 árs, hefur verið lykilmaður liðsins frá því hann kom frá Sporting CP árið 2020. Hann hefur átt frábært tímabil með átta mörk og 16 stoðsendingar.
Framtíð hans er þó í óvissu þar sem samningur hans rennur út eftir næsta tímabil, þó félagið hafi möguleika á framlengingu.
Fernandes segir að það sem skipti mestu máli sé metnaður félagsins. „Ég hef sagt félaginu að ég vil keppa um titla. Allir sem koma til Manchester United vilja vinna allt,“ sagði hann.
Hann bætti við að það væri ekki eðlilegt að félagið hefði ekki unnið ensku úrvalsdeildina síðan 2013. „Það er allt of langt síðan,“ sagði hann.
Fernandes gaf þannig til kynna að framtíð hans ráðist af því hvort United geti byggt lið sem berst um stærstu titlana.