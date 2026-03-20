Sjáðu hvernig hann brást við spurningu um hvort hann tæki við United í sumar

Luis Enrique hefur brást léttur við spurningum um hvort hann gæti tekið við Manchester United.
Enrique, sem er stjóri Paris Saint-Germain, var spurður af stuðningsmanni hvort hann myndi íhuga að taka við United. Spánverjinn svaraði því ekki beint, heldur hló aðeins.
Enrique, sem hefur náð frábærum árangri með PSG og Barcelona, er einn af þeim sem hefur verið orðaður við stjórastöðuna hjá United til frambúðar. Michael Carrick er bráðabirgðastjóri sem stendur.
Hér að neðan má sjá þetta.
🚨🚨🎥 A PSG fan speaks to Luis Enrique:
The fan: “I hope you stay at PSG for a long time”
Enrique: “Me too”
The fan: “Not at United, though, huh”
Enrique: “Haha”#MUFC [Checko92i on TikTok via @LMDPSG] pic.twitter.com/6ObMHCrdfh
— mufcmpb (@mufcMPB) March 18, 2026