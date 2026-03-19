United og Liverpool á eftir manni sem er nýkominn til Englands

Manchester United og Liverpool fylgjast grannt með uppgangi kantmannsins Rayan hjá Bournemouth.
Þessi 19 ára gamli leikmaður hefur slegið í gegn eftir að hann kom frá Vasco da Gama í janúarglugganum og hefur vakið mikla athygli fyrir frammistöðu sína í ensku úrvalsdeildinni.
Rayan var fenginn sem arftaki Antoine Semenyo og hefur farið fram úr væntingum.
Fulltrúar frá bæði Liverpool og Manchester United hafa verið á leikjum til að fylgjast með þróun hans.
Talið er að klásúla sé í samningi Rayan upp á 86 milljónir punda. Hann er með langtímasamning og liggur Bournemouth ekkert á að selja hann nema slíkt tilboð berist.