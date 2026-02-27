Davíð Þór segir aðstæður hafa verið hættulegar í Árbænum – Helgi Mikael neitaði að flauta leikinn af

Forráðamenn FH töldu að heilsu leikmanna væri ógnað í leik gegn Fylki í kvöld. Sökum þess neitaði liðið að spila síðari hálfleikinn. Þetta segir Davíð Þór Viðarsson, yfirmaður knattspyrnumála hjá FH við 433.is.
FH heimsótti Fylki í Lengjubikarnum í kvöld en vonskuveður var í fyrri hálfleik, snjó kyngdi niður og nokkur vindur var á svæðinu.
Davíð segir að FH hafi óskað eftir því að leikurinn yrði flautað af vegna aðstæðna. Það vildi Helgi Mikael Jónasson, dómari leiksins ekki gera, segir Davíð í samtali við 433.is. Davíð segir atvik í fyrri hálfleik hafa verið á þann veg að leikmenn hafi hreinlega verið í hættu.
Hálfleikurinn var tæpur hálftími en þá hafði veður lagast og vallarstarfsmenn Fylkis mokað völlinn.
Davíð segir FH-inga ekki hafa viljað ógna heilsu leikmanna, rúmur mánuður sé í að Besta deildin hefjist og það sé ekki áhættunnar virði að spila við svona aðstæður. Félagið muni borga sektina sem það fær vegna málsins.
Þegar síðari hálfleikurinn átti að fara af stað voru FH-ingar farnir heim á leið og tapa leiknum 3-0.