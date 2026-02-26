Eiður Smári telur að krakkar geri alltof lítið af þessu í dag – „Þú þarft ekki félaga með þér, þú getur gert eins og ég“

Eiður Smári Guðjohnsen, líklega besti knattspyrnumaður í sögu Íslands, segir vöntun á því í dag að krakkar fari einir út í fótbolta að æfa sig.
Eiður Smári sem ólst sjálfur upp í Belgíu segist hafa fengið fína þjálfun þar en telur að sú staðreynd að hann hafi mikið farið einn út sjálfur hafi skipt mál.
„Ég var mestmegnis bara einn úti í garði, einn og gamli góði veggurinn,“ saðgi Eiður Smári í Dr. Football hlaðvarpinu fyrir helgi.
Gunnar Birgisson, fréttamaður á RÚV og einn dáðasti talsmaður Noregs á Íslandi var glaður að heyra þetta. „Það er gaman að heyra þetta, ég held að þetta skorti í dag. Þetta þarf ekki að heita æfing til að fara út í fótbolta.“
Eiður segir það mikla og góða æfingu að fara einn út í garð að æfa sig. „Þetta er æfing, einn úti í garði að halda á lofti. Þú færð meiri tilfinningu fyrir boltanum, dúndra honum í vegginn og taka hægri og vinstri. Testa sjálfan þig.“
Eiður telur það vanta í dag að krakkar fari út. „Það sem mér finnst vanta mest, jú að krakkarnir séu meira úti. Að þurfa að hafa alltaf einhvern með sér, þú getur æft þér sjálfur. Þú þarft ekki félaga með þér, þú getur gert eins og ég. Þú ímyndar þér vin.“
Það er svo geðveikt að heyra þetta frá okkar besta fótboltamanni. Yfirleitt nákvæmlega þetta hugarfar sem skilar mestum árangri. pic.twitter.com/Wcp6ovUlxW
