Mögnuð endurkoma í Meistaradeildinni – Dortmund úr leik eftir ótrúlega dramatík

Atalanta tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar eftir æsispennandi viðureign gegn Dortmund þar sem allt var undir fram á lokasekúndur. Dortmund vann 2-0 sigur í fyrri leiknum.
Heimamenn byrjuðu af krafti og minnkuðu muninn strax á 5. mínútu þegar Gianluca Scamacca nýtti sér mistök í vörn Dortmund og skoraði. Skömmu fyrir leikhlé jafnaði Davide Zappacosta einvígið með skoti sem breyttist á leiðinni í netið.
Atalanta lét þar ekki staðar numið og Mario Pasalic bætti við þriðja markinu rétt fyrir hálfleik, sem þýddi að liðið hafði snúið taflinu sér í vil.
Dortmund neitaði þó að gefast upp og Karim Adeyemi minnkaði muninn þegar um fimmtán mínútur voru eftir.
Þegar allt stefndi í framlengingu dró til tíðinda í uppbótartíma þegar Ramy Bensebaini fékk rautt spjald og vítaspyrna var dæmd.
Lazar Samardzic skoraði af öryggi úr vítinu og tryggði Atalanta dramatískan sigur. Liðið mætir Arsenal eða Bayern í næstu umferð.