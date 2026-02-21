Svarar Roy Keane af yfirvegun sem hafa efast um ágæti hans

Michael Carrick hefur svarað gagnrýni frá sparkspekingum, þar á meðal fyrrum liðsfélaga sínum hjá Manchester United, Roy Keane, og segir ummælin ekki hafa nein áhrif á sig.
Keane lét ummæli falla þegar Carrick var ráðinn tímabundið við stjórnvölinn hjá United í janúar. Hann kallaði félagið „sirkus“ og benti á að Carrick hefði ekki náð að koma Middlesbrough upp um deild, sem hann taldi merki um misheppnað verkefni.
Carrick, sem er 44 ára, tók við liðinu eftir að Ruben Amorim lét af störfum og hefur síðan þurft að takast á við mikla umræðu í fjölmiðlum.
Í samtali við BBC Sport sagði Carrick að hann tæki gagnrýninni af yfirvegun. „Þetta hefur engin áhrif á mig. Ég ætla ekki að fara í einhverjar deilur út af þessu,“ sagði hann.
Hann lagði áherslu á að virðing skipti máli í umræðunni og að mikilvægt væri að styðja við yngri leikmenn sem gætu átt erfiðara með slíka gagnrýni.
„Fótboltinn er orðinn allt annar en þegar ég var að byrja, en við þurfum að passa upp á leikmennina okkar,“ bætti Carrick við.