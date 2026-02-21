Er þetta dæmi um algjöra hnignun? – „Sennilega ekki verið eins lítill“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.
Ítölsku liðin eru í brasi í Meistaradeildinni. Juventus, Inter og Atalanta töpuðu öll fyrri leikjum sínum í umspilinu á dögunum.
„Þessi umferð er dæmi um hnignun ítalska boltans,“ sagði Helgi, ómyrkur í máli og Hörður tók undir.
„Þú þarft ekki annað en að skoða þá leikmenn sem spila fyrir þessi lið. Styrkleikinn á ítölskum bolta hefur sennilega ekki verið eins lítill og síðustu ár.“
