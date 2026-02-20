Segir ekki boðlegt að Norðmenn bjóði upp á þetta – „Ég verð að vera heiðarlegur með það“

Helgi Fannar Sigurðsson og Hörður Snævar Jónsson gerðu upp allt það helst í Íþróttavikunni á 433.is.
Bodo/Glimt hélt ótrúlegu gengi sínu í Meistaradeildinni áfram með 3-1 sigri á Inter í vikunni og er í góðri stöðu fyrir seinni leik liðanna í Mílanó um sæti í 16-liða úrslitum.
„Fyrir mína parta er ekki boðlegt að spila á þessu stigi á einhverju glerhörðu gervigrasi í frosti. Ég verð að vera heiðarlegur með það,“ sagði Hörður hins vegar um málið.
„Það er bara ekki í boði fyrir þá að spila á alvöru grasi á þessu svæði. Þetta er bara sérstaða þeirra,“ sagði Helgi þá.
„Þetta er eini leikur margra þessara leikmanna á ferlinum á gervigrasi. Ég styð gervigras heilshugar í Bestu deildinni en þarna er þetta bara augljóst forskot sem Bodo hefur. Þetta er allt annar leikur,“ svaraði Hörður um hæl.
„Þess má geta að þeir unnu Aletico Madrid á útivelli í síðustu umferð deildarkeppninnar, á alvöru grasi að sjálfsögðu,“ sagði Helgi að endingu.
