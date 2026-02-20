fbpx
Föstudagur 20.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Alonso hafnaði áhugaverðu starfi – Ástandið í félaginu óstöðugt

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Listinn breytist eftir fréttir vikunnar – Þetta eru tíu launahæstu leikmenn enska boltans

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 20. febrúar 2026 09:30

Getty Images

Nýr samningur Bukayo Saka hjá Arsenal hefur hrist upp í launalista ensku úrvalsdeildarinnar, þar sem hann er nú orðinn tekjuhæsti leikmaður félagsins. Samningurinn tryggir honum yfir 300 þúsund pund á viku og setur hann ofar en Kai Havertz innan herbúða Arsenal.

Þrátt fyrir það kemst Saka ekki nálægt hæstu launum deildarinnar. Þar trónir Erling Haaland hjá Manchester City með um 525 þúsund pund á viku.

Mohamed Salah er næsthæstur á listanum eftir að hafa framlengt við Liverpool, en einnig eru leikmenn á borð við Casemiro og Virgil van Dijk með mjög há laun. Þá er ljóst að stórliðin halda áfram að borga háar upphæðir til lykilleikmanna sinna.

Hér er listi yfir tíu tekjuhæstu leikmenn ensku úrvalsdeildarinnar:
Erling Haaland (Manchester City) – £525,000 á viku
Mohamed Salah (Liverpool) – £400,000 á viku
Casemiro (Manchester United) – £350,000 á viku
Virgil van Dijk (Liverpool) – £350,000 á viku
Bukayo Saka (Arsenal) – £300,000 á viku
Bruno Fernandes (Manchester United) – £300,000 á viku
Omar Marmoush (Manchester City) – £295,000 á viku
Alexander Isak (Liverpool) – £280,000 á viku
Kai Havertz (Arsenal) – £280,000 á viku
Gabriel Jesus (Arsenal) – £265,000 á viku

Laun leikmanna halda áfram að hækka og þessi þróun virðist hvergi nærri hætt.

