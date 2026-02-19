Hrunið á ferlinum heldur áfram – Ætlar að rifta samningi sínum eftir þessi framkomu

Brasilíski miðjumaðurinn Philippe Coutinho hyggst rifta samningi sínum við Vasco da Gama, samkvæmt fréttum í heimalandinu.
Coutinho, sem er 33 ára, var á sínum tíma einn dýrasti leikmaður sögunnar þegar hann fór frá Liverpool til Barcelona fyrir um 145 milljónir punda árið 2018.
Ferill hans hefur þó dalað verulega síðan og hann náði aldrei þeim hæðum sem margir bjuggust við eftir félagaskiptin stóru.
Hann sneri aftur til uppeldisfélags síns, Vasco, á varanlegum samningi á síðasta ári en nú virðist sá kafli vera á enda. Stuðningsmenn liðsins hafa baulað á hann að undanförnu og herma fréttir að það hafi haft úrslitaáhrif á ákvörðun hans.
Forseti félagsins, Pedrinho, hefur þegar upplýst starfsfólk um stöðuna og þjálfari liðsins reynt að fá Coutinho til að endurskoða ákvörðun sína. Opinber yfirlýsing er væntanleg á næstu dögum.