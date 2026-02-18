Hörmuleg frammistaða Arsenal sem tapaði aftur stigum

Arsenal tapaði aftur stigum í titilbaráttunni í ensku úrvalsdeildinni í kvöld með því að gera jafntefli við Wolves.
Bukayo Saka kom Arsenal yfir snemma leiks og eftir nokkrar mínútur af seinni hálfleik var staðan orðin 0-2 þegar Piero Hincapie skoraði. Frammistaða Skyttanna hafði þó ekki verið sannfærandi fram að þessu.
Wolves minnkaði muninn með frábæru skoti Hugo Bueno skömmu síðar og í blálokin jöfnuðu heimamenn með því sem skráist sem sjálfsmark Ricardo Calafiori.
Lokatölur 2-2. Þungt högg fyrir Arseanal í titilbaráttunni, sem tapaði einnig stigum er liðið gerði jafntefli við Brentford í síðustu umferð. Liðið er með fimm stiga forskot á Manchester City, sem á leik til góða.
Wolves er enn á botni deildarinnar, 17 stigum frá öruggu sæti.